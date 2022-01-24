Во Владивостоке за полтора месяца убрали с улиц 80 бродячих собак

Подобная реакция вызвана гибелью семилетней девочки в Забайкалье, которая стала жертвой стаи собак.
Как отметили в пресс-службе СКР, проблема агрессивного поведения бездомных животных не получает должного внимания, а в некоторых субъектах муниципальные чиновники её попросту игнорируют. Очевидно, что для предупреждения подобных случаев требуется ужесточение закона, как на федеральном, так и региональном уровне.
Ведь только в Забайкальском крае за прошлый год известно о, как минимум, 5 фактах нападения собак на граждан. В этом регионе следователями краевого следственного управления даётся оценка указанным обстоятельствам в рамках единого уголовного дела, возбужденного по статье за халатность.
Факты нападения бродячих собак на людей расследуются в разных других регионах страны. В январе возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» в Краснодаре, где зафиксирован ряд случаев нападения собак на местных жителей. Правовая оценка даётся действиям (бездействию) должностных лиц из числа сотрудников местных администраций и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных, в Смоленской, Саратовской, Сахалинской, Новосибирской, Воронежской областях, Ханты-Мансийском АО, Хабаровском крае, республиках Бурятия, Саха (Якутия) и других субъектах.
Кроме того, Александр Бастрыкин потребовал от подчинённых дальнейшего принятия исчерпывающих мер по расследованию подобных случаев, напомнив о личной ответственности руководителей территориальных подразделений за принятие мер уголовно-правового характера для предупреждения подобных фактов.
Отметим, кардинально решить проблему бездомных животных в регионах пока не удаётся. В советский период бродячих собак и кошек отлавливали и усыпляли. В нынешние времена стали применять более гуманные методы регулирования количества дворняг — их отлавливают, стерилизуют, где-то даже лечат и отпускают на улицу обратно.
Однако данная практика показала свою неэффективность — она требуем много больше финансов, но бесхозных собак на улицах городов и посёлков меньше не становится. Выделяемых местными бюджетами средств на эти цели явно недостаточно, за счёт волонтёрства проблему не искоренить.
Например, во Владивостоке только собираются построить в этом году муниципальный питомник, который займётся отловом и содержанием бездомных собак, сообщили в пресс-службе мэрии. Аукционы, призванные найти подрядчика для отлова бродячих животных, проваливаются — мало желающих заниматься этим делом — видимо, невыгодно.
А пока решают вопрос разовыми мерами. Например, в июле 2021 года администрация Владивостока заключила договор с фондом «Друг Рич» на отлов и стерилизацию 80 животных. На эти цели было выделено около 600 тысяч рублей. Управляющая волонтёрской организацией «Друг Рич» Светлана Фомичёва рассказала «ЗР», что договор был выполнен уже к середине сентября. Животных, поступивших в фонд и отобранных с улиц, осматривал ветеринар, их вакцинировали, стерилизовали и чипировали.
— Собаки поступали с улиц, в основном, напуганными, очень редко агрессивными. Но, да, от страха, животные могут напасть на человека, — отметила Светлана Фомичёва. — Стерилизация меняет поведение животных. Гормональный фон меняется, собака становится более спокойной, уравновешенной.
Светлана Фомичёва также отметила, что пристраивать в семью удаётся только 15-20% отловленных с улиц животных. Люди сами приходят, выбирают себе подопечных — кому-то нужен просто друг, кому-то сторож для частного дома. Помогают пристраивать четвероногих питомцев и волонтёры — в своих аккаунтах в социальных сетях они помещают фотографии животных, рассказывают о их повадках, истории появления в приюте. Собак, не нашедших себе новых хозяев, возвращали на улицы города.
Светлана Фомичёва посетовала, что возобновить договор с мэрией не предоставляется возможным, поскольку после увольнения сотрудника, занимающегося отловом, организация больше не соответствует требованиям, необходимым для заключения соглашения. Найти нового специалиста не удаётся.