Во Владивостоке за полтора месяца убрали с улиц 80 бродячих собак

А пока решают вопрос разовыми мерами. Например, в июле 2021 года администрация Владивостока заключила договор с фондом «Друг Рич» на отлов и стерилизацию 80 животных. На эти цели было выделено около 600 тысяч рублей. Управляющая волонтёрской организацией «Друг Рич» Светлана Фомичёва рассказала «ЗР», что договор был выполнен уже к середине сентября. Животных, поступивших в фонд и отобранных с улиц, осматривал ветеринар, их вакцинировали, стерилизовали и чипировали.