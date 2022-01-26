Только от жизни собачьей

По нашим законам собак нельзя травить, нельзя беспричинно стрелять и убивать любыми другими садистскими способами, нельзя бить и даже кусать в ответ на их укусы — это считается бесчеловечным. За жестокое обращение с животными статья 245 УК РФ предусматривает суровое наказание виновных: штрафы в десятки и сотни тысяч рублей, а в особо серьёзных случаях зоожестокости — лишение свободы на срок 3-5 лет. А зубастые животные, чувствуя свою безнаказанность и отсутствие отпора их агрессии, часто ведут себя чисто по-зверски — нападают, кусают, загрызают и иногда съедают «друзей своих старших».
Хищнее хищников
Мировая статистика свидетельствует, что от произвола собак ежегодно в мире гибнет более 25 тысяч человек. Это без учета жертв от бешенства, которое часто переносят наши четвероногие друзья.
Кстати, жертвами крокодилов на земле ежегодно становятся всего лишь до тысячи человек, слонов и бегемотов — по нескольку сотен, львов — до 250, тигров — около 100, акул — до 10.
В России, по данным Роспотребнадзора, в связи с укусами животных (в подавляющем числе — от собак) за медпомощью ежегодно обращаются около 400 тысяч человек, из которых примерно 250 тысяч нуждаются в проведении специфического антирабического (против бешенства) лечения, предусматривающего шесть инъекций, выполняемых по определённой схеме.
Кстати, по данным Минприроды РФ, за весь 2020 год в стране было зафиксировано всего лишь 210 нападений на людей близких родственников собак — волков. Сколько при этом было покусано и загрызено, не сообщалось. Сегодня численность этих зверей в стране определяется примерно в 50-70 тысяч особей. Судя по статистике, они теперь ничтожно опасны по сравнению с собаками.
В Приморье в 2020 году за полгода в медицинские учреждения края обратились 2300 покусанных, а за пять первых месяцев 2021-го — 2245, в том числе 1 626 — пострадавшие от собак. И в том, и в другом случае дикими животными были покусаны лишь по 21 человеку, что менее 1% от общего числа пострадавших. То есть дикие звери по сравнению с домашними — ну просто паиньки. А вообще ежегодно в нашем таёжном регионе искусанными оказываются до 5-7 тысяч человек, в том числе около 3 тысяч — во Владивостоке. И на долю диких зверей всегда приходится не более 2%.
Надо полагать, что далеко не все случаи нападений диких зверей и собак на людей и их укусы официально фиксируются. Когда потенциальным жертвам удаётся от них отбиться и при этом не получить серьёзных ранений, то люди просто не считают нужным куда-либо обращаться. Опять же, медики регистрируют по собакам в основном те случаи, которые требуют профилактики от бешенства — в Приморье это 90-95% от учтённых обращений.
Немного о региональном бешенстве
В отличие от ковида, заражение бешенством при клинической картине его проявления врачи считают практически на 100% смертельным. Летального исхода, за счёт прививок, можно избежать лишь на начальном этапе заражения. Однако на практике появилась методика, когда даже при видимых признаках бешенства человеку удаётся сохранить жизнь. Пока что это при хорошей вооружённости медиков и их опыте удаётся лишь в 20% случаев, и исключительно тех, когда переносчиком бешенства были летучие мыши. При этом больного вводят в состояние искусственной комы, чтобы предупредить необратимые изменения в его нервной системе во время лечения. В Приморье эта методика не практикуется.
Ежегодно около 40 тысяч из 55 тысяч человек, умирающих от бешенства по всем странам мира, заражаются от укусов и слюны больных собак — домашних и бродячих. Половина из них — это примерно 20 тысяч жертв — приходятся на Индию, где к этим животным имеется определенный либерализм, близкий к отношениям индусов со своими «священными коровами».
Приморье относится к регионам, где бешенство временами напоминает о себе. Считается, что последний смертельный случай был в 2002 году, когда скончался житель Уссурийска. До этого за 30 лет погибло ещё 12 приморцев. С тех пор при имеющихся случаях укусов со стороны заражённых животных за счёт профилактики нескольких смертей удалось избежать.
Исследования инфекционистов, по данным Роспотребнадзора, показывают, что опасность остаётся. Из 112 исследований павших животных с 1995 по 2017 год по ним были положительные результаты на бешенство, в т. ч. 61 случай — по собакам, 26 — по кошкам, 12 — по крупному рогатому скоту, 9 — по грызунам и по одному случаю — волк, лиса, медведь и овца.
Куда Приморью деть ненужных собак
По данным Всероссийской ассоциации «Благополучие животных», на всю страну, без учёта столицы, в настоящее время насчитывается свыше 660 тысяч безнадзорных собак. Если прикинуть, что по Приморью их численность должна быть около средней по России, то это примерно 10 тысяч особей.
По данным специалистов, затраты на собаку среднего размера составляют порядка 7 тыс. рублей в месяц, или 80 тыс. рублей в год. То есть, если муниципалитетам края просто приютить всех безнадзорных собак и гуманно содержать их до самой их естественной смерти, то бюджетам надо ежегодно раскошеливаться на содержание этих животных где-то на 800 миллионов рублей… Это посильно, но нецелесообразно. Тем более, что в крае имеется множество других серьёзных проблем, требующих не менее серьёзного внимания.
Понятно, что необходимы более дешёвые решения. Сегодня в крае муниципалитетами практикуется такой комплекс мероприятий — отлов, какое-то лечение, чипирование и стерилизация бездомных собак. После этих процедур их отпускают на волю, где они, как бы не представляя для людей угрозы, могут прожить свой средний для экстремальной природной среды срок в 3-5 лет, в отличие от более долгого века домашних собак, которые в зависимости от своей породы в среднем живут по 10-18 лет. Отпущенные собаки предоставляются самим себе и в вопросе пропитания — то есть могут и далее «столоваться» по местам сбора мусора и помойкам, охотиться на сбежавших домашних животных и диких представителей уникальной приморской фауны.
По «возвратной» схеме собак в прежнюю среду пока что налажена работа во Владивостоке. Администрация города полгода назад подписала соглашение с фондом «Друг Рич» по их отлову, лечению, чипированию и стерилизации. На эти цели городом было выделено 600 тысяч рублей. Ранее компаний, желающих заниматься этим важным делом, не нашлось даже за 9 259 965 рублей, при том, что подряд выставлялся на конкурс 17 раз — это профессионалам представлялось невыгодным.
Глава Владивостока Константин Шестаков после подписания этого соглашения отмечал, что в решении собачьей проблемы город наметил пройти «большой путь», и уже в 2022-м году должен быть введён в строй муниципальный приёмник, работники которого будут отлавливать с улиц города бродячих собак и заниматься их содержанием.
Надо полагать, что часть приморских бездомных собак в перспективе всё-таки получат постоянные места в капитальных приютах, которые будут построены по краю. В прошлом году на их устройство и отлов собак муниципалитетам из регионального бюджета было предложено 29 миллионов рублей. Однако деньги не были востребованы, и приюты не строили. В прошлом году краевые власти потребовали от муниципалитетов оборудовать буквально в «контейнерах и передвижных модулях» временные приюты для бродячих собак, чтобы к зиме собрать их с улиц. Однако собаки в основном пока так и остаются бесприютными.
Например, в декабре в центре Владивостока собака напала и покусала старшеклассника. В травмпункте посчитали, что курс от бешенства ему не нужен. Ранее были отмечены зверские нападения собак на людей: в мае — на 12-летнего мальчика в пос. Заводском, в августе — на 42-летнюю жительницу г. Фокино, в сентябре — на 8-летнюю ученицу в Находке, в октябре во Владивостоке — на 8-летнюю девочку в районе ул. Нейбута.
По статистике в 25% случаев нападения собак их объектами становятся дети. И довольно часто фиксируются укусы лица. Впрочем, на памяти людей остаются случаи, когда нападения собак приводили к смерти взрослых приморцев. Пятнадцать лет назад лишь за одну неделю в Первомайском районе были загрызены два человека, на базе в районе ул. Иртышской полудикими животными была убита женщина средних лет, а в Партизанске в 2013-м году тоже на базе — работавший там пожилой человек.
КСТАТИ:
В октябре прошлого года власти Приморского края заявили о намерении выделить муниципальным образованиям региона 150 миллионов рублей на строительство приютов для безнадзорных животных. Чтобы получить деньги, надо представить проектно-сметную документацию и вместе с ветслужбой определить вместимость и концепцию приюта.