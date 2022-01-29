zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Владивостокцам предложили спортивно провести выходные

28 января 22:30
Фото: 1mediainvest.ru
Сегодня, 29 января, на лыжной трассе Русского острова, расположенной вблизи посёлка Канал, пройдет «Русская гонка». С 10 до 13 часов в забегах будут состязаться спортсмены-разрядники. А после 14 часов трасса откроется для всех желающих. Пройти регистрацию приглашают прямо на месте, начиная с полудня.

Ещё одним субботним мероприятием стала игра в кёрлинг, организованная на катке около школы № 5 в том же островном посёлке Канал. Не умеющих обещают приобщить к этому виду спорта на специально организованных мастер-классах, которые будут проводиться с 11:30 до 16:00.

Наконец, третьим спортивным событием дня станет рогейн — гонка по льду бухты Новик с ориентированием и прохождением контрольных пунктов. Её старт намечен на 13:30 у яхт-клуба «Алые паруса» в посёлке Экипажном.

Стоит также напомнить, что 13 февраля на Русском острове в Новике планируется проведение ежегодной гонки «Тур де Папенберг», в которой принимают участие более сотни любителей активного отдыха и спорта, применяя разнообразный спортинвентарь: лыжи, велосипеды, коньки, да и просто любители бега без дополнительных аксессуаров. ⠀

Материалы по теме
Чем заняться на каникулах: лыжи, прогулки на свежем воздухе, сериалы и другие варианты отдохнуть на новогодних праздниках
#Новости#Владивосток#Спорт#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56