Владивостокцам предложили спортивно провести выходные

Ещё одним субботним мероприятием стала игра в кёрлинг, организованная на катке около школы № 5 в том же островном посёлке Канал. Не умеющих обещают приобщить к этому виду спорта на специально организованных мастер-классах, которые будут проводиться с 11:30 до 16:00.