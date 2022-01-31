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Экс-чиновника краевого правительства отправили в колонию строго режима

31 января 00:29
Фото: 1mediainvest.ru
Во Владивостоке суд вынес приговор бывшему начальнику контрольного отдела департамента лицензирования и торговли.

Экс-чиновник признан виновным в 15 эпизодах получения взятки, а также в хищении чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, сообщили в пресс-службе СКР по Приморскому краю.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год обвиняемый, будучи начальником контрольного отдела краевого департамента лицензирования и торговли, получал от представителей коммерческих организаций лично и через трёх посредников взятки в сумме от 40 000 до 200 000 рублей за положительное решение вопросов, связанных с выдачей, получением, продлением срока лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. А также за то, что «закрывал глаза» на нарушения при обороте алкогольной продукции и не привлекал к ответственности предприятия розничной торговли.

Упоминается также эпизод: обвиняемый получил 40 000 рублей через посредника за решение вопроса, который в его должностные обязанности не входит, при этом деньги оставил себе.

Всего за время преступной деятельности фигурант получил незаконный доход на общую сумму более 1,2 млн рублей.

Суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф — 5 млн рублей, с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на 6 лет.

К уголовной ответственности также привлечены три посредника.

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