Гигантский тигр появился в Уссурийском заповеднике в Новый год по лунному календарю

Сегодня, 1 февраля, жители Китая отмечают первый день Восточного Нового года. В 2022 году он пройдёт под покровительством синего водяного Тигра. Как пишут китайские СМИ, год будет благоприятен для смелых начинаний и решительных перемен, ведь храбрый тигр благосклонен к целеустремлённым и творческим людям.

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