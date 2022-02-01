Гигантский тигр появился в Уссурийском заповеднике в Новый год по лунному календарю

В честь наступления «тигрового» года, ещё один краснокнижный зверь появился в Уссурийском заповеднике, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда». Четырехметровая скульптура из снега была выполнена госинспектором Николаем Слепченко. На создание композиции ушло несколько часов, автор работал над ней в свободное от смен время.
По словам Николая, создание скульптуры принесло ему удовольствие. Своей работой он хотел показать, что госинспекторы — не просто охранники, но и, нередко, творческие люди.
К слову, в Уссурийском заповеднике периодически фиксируются несколько амурских тигров. При этом на территории нацпарка «Земля леопарда» зарегистрирована максимальная плотность амурских тигров среди всех заповедников и нацпарков России. Здесь насчитывается 41 особь полосатой кошки.