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Гигантский тигр появился в Уссурийском заповеднике в Новый год по лунному календарю

1 февраля 03:39
Фото: фото предоставлено пресс-службой ФГБУ «Земля леопарда»
Сегодня, 1 февраля, жители Китая отмечают первый день Восточного Нового года. В 2022 году он пройдёт под покровительством синего водяного Тигра. Как пишут китайские СМИ, год будет благоприятен для смелых начинаний и решительных перемен, ведь храбрый тигр благосклонен к целеустремлённым и творческим людям.

В честь наступления «тигрового» года, ещё один краснокнижный зверь появился в Уссурийском заповеднике, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда». Четырехметровая скульптура из снега была выполнена госинспектором Николаем Слепченко. На создание композиции ушло несколько часов, автор работал над ней в свободное от смен время.

По словам Николая, создание скульптуры принесло ему удовольствие. Своей работой он хотел показать, что госинспекторы — не просто охранники, но и, нередко, творческие люди.

К слову, в Уссурийском заповеднике периодически фиксируются несколько амурских тигров. При этом на территории нацпарка «Земля леопарда» зарегистрирована максимальная плотность амурских тигров среди всех заповедников и нацпарков России. Здесь насчитывается 41 особь полосатой кошки.

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#Новости#Нацпарк#Земля леопарда#Приморье#Общество
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