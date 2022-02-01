Во Владивостоке на 11 бесхозных собак стало меньше

На телефон Единой дежурной диспетчерской службы 2222-333, в официальные аккаунты администрации города и главы Владивостока в соцсетях поступило более 50 обращений жителей о безнадзорных животных. Каждое обращение отрабатывается. Первоочередное внимание уделяется случаям, когда известно, что собака может проявить агрессию. Специалисты рассказывают, что нередко при выезде для отлова собак выясняется, что животное не безнадзорное, а принадлежит какому-то предприятию и охраняет их территорию. В таких случаях муниципалы проводят работу с руководством предприятий: разъясняют правила содержания животных, напоминают об ответственности, а также рекомендуют принять меры для предотвращения бесконтрольного размножения, а именно — провести стерилизацию собак.