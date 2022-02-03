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«Ответственность несёте вы, а не дорожный знак» — в приморской ГИБДД ответили на инициативу «сверху»

3 февраля 06:40
Фото: 1mediainvest.ru
Столичный заммэра Максим Ликсутов предложил снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч., но секретарь генсовета партии власти Андрей Турчак отклонил инициативу. Новость оказалось настолько резонансной, что на неё отреагировало МВД Приморья.

В полиции подчеркнули, что водитель должен вести автомобиль, учитывая не только установленные ограничения, но и погодные условия, состояние проезжей части, состояние и особенности транспортного средства, а скорость должна обеспечивать водителю возможность контроля за движением авто и предотвращения аварийных ситуаций.

— Помните, что ответственность за рулём несёте только вы, а не дорожный знак! Берегите себя и окружающих, — отметили в приморском ведомстве.

По данным Госавтоинспекции Приморского края, с начала 2022 года в регионе зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия.

Андрей Турчак, отклонивший инициативу, отметил, что мера о понижении нештрафуемого порога скорости является не только избыточной, но и вредной: ограничение не повысит безопасность на дорогах, а только приведёт к большему количеству штрафов.

— Эта идея — только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. Как и техосмотр в том виде, в котором мы недавно его отменили, — подчеркнул секретарь генсовета ЕР.

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