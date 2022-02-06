Второе место по смертности: медики рассказали, как сократить риск развития онкологии

Отказ от алкоголя и курения. Именно курение является причиной возникновения около 15 видов рака. Сокращение употребления алкоголя позволит снизить вероятность возникновения рака полости рта, глотки, пищевода, кишечника, молочной железы.

Занятия спортом. Физические нагрузки и поддержание здорового веса позволяют сократить возможность возникновения таких видов заболевания, как рак молочной железы, печени, почек, матки, яичников.

Снижение времени пребывания на солнце. Чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения от солнца и соляриев повышает вероятность развития рака кожи.

Добавление в рацион зелёного чая. В его состав входит полифенол, благодаря которому замедляется рост раковых клеток.

Регулярное обследование. Раз в год необходимо проходить медицинское обследование для своевременного выявления и лечения возможных заболеваний, в том числе самых тяжёлых. Обнаружение рака на ранней стадии позволит увеличить шанс на выздоровление.