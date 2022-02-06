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Второе место по смертности: медики рассказали, как сократить риск развития онкологии

6 февраля 00:00
Фото: 1mediainvest.ru
Специалисты Находкинской городской больницы рассказали жителям региона, как сократить риск развития онкологических заболеваний.

День борьбы с раком 2021 в России и мире нацелен привлечь внимание общественности к серьёзности этого заболевания и осветить проблемы, связанные с его ранним выявлением и способами эффективного лечения.

Рак занимает второе место в мире по смертности. Раковая опухоль может долго не давать о себе знать, развиваться в организме бессимптомно. Поэтому очень часто выявляют её поздно, когда бороться уже невозможно.

Несмотря на всю серьёзность и страшные последствия, рак не всегда является приговором. С данным заболеванием возможно прожить много лет, если получать своевременное лечение, а в некоторых случаях его купируют даже на поздних стадиях.

Меры, позволяющие снизить риск заболевания:

  • Отказ от алкоголя и курения. Именно курение является причиной возникновения около 15 видов рака. Сокращение употребления алкоголя позволит снизить вероятность возникновения рака полости рта, глотки, пищевода, кишечника, молочной железы.
  • Занятия спортом. Физические нагрузки и поддержание здорового веса позволяют сократить возможность возникновения таких видов заболевания, как рак молочной железы, печени, почек, матки, яичников.
  • Снижение времени пребывания на солнце. Чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения от солнца и соляриев повышает вероятность развития рака кожи.
  • Добавление в рацион зелёного чая. В его состав входит полифенол, благодаря которому замедляется рост раковых клеток.
  • Регулярное обследование. Раз в год необходимо проходить медицинское обследование для своевременного выявления и лечения возможных заболеваний, в том числе самых тяжёлых. Обнаружение рака на ранней стадии позволит увеличить шанс на выздоровление.
  • Вакцинирование. Доказано, что около 16% всех видов рака появляются от хронических заболеваний, вызванных вирусами. На сегодняшний день существуют вакцины от гепатита В и вируса папилломы человека, которые позволяют защитить от возможного развития рака печени и шейки матки.

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