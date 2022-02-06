Второе место по смертности: медики рассказали, как сократить риск развития онкологии

День борьбы с раком 2021 в России и мире нацелен привлечь внимание общественности к серьёзности этого заболевания и осветить проблемы, связанные с его ранним выявлением и способами эффективного лечения.
Рак занимает второе место в мире по смертности. Раковая опухоль может долго не давать о себе знать, развиваться в организме бессимптомно. Поэтому очень часто выявляют её поздно, когда бороться уже невозможно.
Несмотря на всю серьёзность и страшные последствия, рак не всегда является приговором. С данным заболеванием возможно прожить много лет, если получать своевременное лечение, а в некоторых случаях его купируют даже на поздних стадиях.
Меры, позволяющие снизить риск заболевания: