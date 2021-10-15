Приморский онколог: Мы делаем все, чтобы наши пациенты жили долго и комфортно

Это заболевание входит в разряд самых страшных онкологических болезней и является самым распространённым онкологическим заболеванием у женщин. В Приморье в 2020 году на патологии молочных желез в структуре всех заболеваний пришлось 10,9 процента.

Поликлиническое отделение ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер» ежедневно принимает около 200 пациентов. Значительную часть из них — это женщины с подозрением на рак молочной железы. Заведующая поликлиническим отделением Эльвира Токарева рассказала журналистам, что оснащение медучреждения современной техникой позволяет проводить более качественную диагностику и выявлять онкопатологию на ранней стадии. Что, в свою очередь, способствует значительному снижению уровня смертности от рака молочной железы. Фото: Восток-Медиа Так, недавно был приобретен цифровой маммограф с функцией томосинтеза и стереотаксической приставкой, обеспечивающий высококачественное рентгеновское изображение, необходимое для точной диагностики. Аппарат объединяет в себе современные цифровые технологии, высокое разрешение получаемых изображений, быстроту исследования, низкую дозовую нагрузку на пациента и малую компрессию. В Приморье только три таких аппарата, два из них в коммерческих медучреждениях. Поэтому бесплатно, в рамках полиса ОМС, исследование на нем можно пройти только в краевом онкодиспансере. — Применение томосинтеза увеличивает на 27-30 процентов возможность первичной диагностики рака груди. Это особенно актуально для дам с уплотненной структурой молочной железы. Как правило, это молодые женщины, до 40 лет. На рентгеновских снимках, сделанных на обычных маммографах, все сливается в единое уплотнение. А наличие томосинтеза позволяет производить послойное изображение, и специалист сможет увидеть мельчайшие патологические изменения — до 1 мм, — поясняет врач-рентгенолог Татьяна Сорокина. Фото: Восток-Медиа Также в ГБУЗ «ПКОД» есть новый экспертный УЗИ-аппарат HITACHI ALOKA ARIETTA V60. Добавленная функция соноэластографии позволяет выявить коэффициент жесткости опухолевидных образований молочных желёз и определять показания к их биопсии. Кроме того в онкодиспансере есть возможность провести сцинтиграфию, что помогает с высокой точностью выявлять онкопатологию груди на ранних стадиях, устанавливать локализацию опухоли и наличие метастаз в лимфоузлах. По данным краевого министерства здравоохранения, с января по июль этого года в Приморье уже выявлено 418 случаев онкологии молочных желез, за весь 2020 год — 656 случаев. — В 2021 году мы отмечаем рост заболеваемости опухоли молочных желез у женщин по сравнению с 2020 годом. Это связано с тем, что в прошлом году из-за пандемии и введённых ограничительных мер число обращений плановых граждан в медучреждения значительно сократилось, выявляемость рака молочной железы снизилась. Сейчас возобновилось проведение диспасеризаций, женщины стали проходить профосмотры, маммологический скрининг, — отметила Эльвира Токарева. Онкологический диспансер оснащен самым современным оборудованием, которое позволяет не только успешно проводить диагностику, но и лечение рака груди. Здесь есть отделение опухоли молочной железы, где проходят профильные операции. — Мы делаем все, чтобы наши пациенты жили долго и комфортно, — говорит Эльвира Токарева. — Призываем женщин, вовремя проходить обследование, не игнорировать диспансеризацию, а также проводить еженедельно самообследование. Если обнаружили какую-то патологию, уплотнение, выделения, изменение формы груди, надо обязательно обратиться к специалисту по месту жительства. Напомним, в крае реализуется государственная программа края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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