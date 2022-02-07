Эксперты Приморья о решении Western Union: только бизнес и никакой политики

На рынке внутрироссийских переводов доминируют банки. С их помощью, по данным ЦБ, за девять месяцев 2021 года в стране было совершено в целом 8,5 млрд переводов на 42,5 трлн руб. Банки традиционно обнуляют комиссии за переводы с карты на карту внутри кредитной организации, а Система быстрых платежей, которую Банк России запустил в 2019 году, позволяет совершать такие переводы и между разными банками по номеру телефона без комиссии (на суммы до 100 тыс. руб. в месяц). У Western Union тариф за переводы в банковские отделения составляет от 100 до 1000 руб.