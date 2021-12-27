Банки поделятся с регулятором информацией обо всех денежных переводах между физлицами

Банки поделятся с регулятором информацией обо всех денежных переводах между физлицами

Банки поделятся с регулятором информацией обо всех денежных переводах между физлицами

Сегодня, 17:14
Экономика
Фото: 1mediainvest.ru
Центробанк намерен запрашивать у банков информацию обо всех переводах между гражданами, в том числе персональные данные отправителей и получателей. Как стало известно порталу «РБК», Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчётности о денежных переводах между гражданами.

Новая форма отчётности вводится с 2022 года и будет использоваться регулятором для анализа рынка по стране в целом и в каждом отдельном регионе.

По данным издания, в отчёт должны быть включены входящие и исходящие переводы денежных средств между физлицами. Например, с карты на карту, со счёта на счёт, с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошёлек и обратно, переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации, переводы через системы денежных переводов.

В отчёт не войдут перечисления денег на депозит, счета для погашения кредитов, брокерские/инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Как отмечает «РБК», данные о денежных переводах нужны регулятору для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.

Как пояснил «ЗР» эксперт, дополнительные формы отчётности заметно прибавят банкам работы. Но для клиентов финансово-кредитных учреждений нововведение не грозит какими-либо задержками в выполнении операций. Однако сама тенденция настраивает на определённые мысли. Например, следующим шагом может стать передача информации о переводах в УФНС.

Сюжеты:
Приморье
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