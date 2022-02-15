В городах Приморья вводят режим повышенной готовности из-за бродячих стай

В начале февраля были приняты поправки в краевое законодательство, призванные упорядочить работу приютов для таких животных. Организацией такой работы занимаются муниципалитеты.
В администрации Владивостока рассказали, что в городе введён режим повышенной готовности, за прошедшую неделю в краевом центре удалось отловить 25 бродячих собак. В то же время поступили сообщения о 180 таких животных. В ближайшее время показатели планируется увеличить до 50 отловленных бродячих собак еженедельно.
По словам мэра Владивостока Константина Шестакова, заключён первый контракт на отлов, содержание и чипирование с краевой общественной организацией «Четыре лапы». Специалисты которой сами отлавливают, стерилизуют и содержат животных.
В Уссурийске, по данным главы города Евгения Коржа, за неделю отловили 106 бродячих собак. 87 уже стерилизованы.
По информации главы Тернейского округа Сергея Наумкина, на вверенной ему территории также действует режим повышенной готовности. В настоящее время отловлены 19 бродячих собак.
Отметим, о бродячих стаях горожане могут сообщить по специально созданному для этих целей чат-боту в социальной сети Telegram. Разработка принадлежит Центру управления регионом Приморского края и позволяет оперативно собирать, анализировать подобные обращения и передавать их в работу муниципалитетам. Выгрузка полученной информации и рассылка ее уполномоченным сотрудникам проводится каждый час.
Чат-бот в настоящее время работает в тестовом режиме на территории Владивостока, Артёма, Находки и Партизанска. Механика использования программы очень проста. Нужно зайти в Telegram, написать в поисковой строке «Отлов безнадзорных животных», выбрать в открывшемся окне населённый пункт и написать свое обращение, адрес и контактный телефон для связи.
По информации пресс-службы края, за неделю в чат-бот поступило 526 обращений, большая часть из них — 283 — из Владивостока. В настоящее время чат-бот стал каналом связи ещё и с волонтерами Приморья, которые готовы помогать в отлове бездомных животных. Добровольцы оставляют свои данные и рассказывают, чем могут помочь в проводимой работе.
Напомним, ранее в Приморье были приняты поправки в краевое законодательство, подразумевающие введение обязательной маркировки домашних собак и создание единой базы промаркированных животных, а также значительно увеличивающие нормативы стоимости услуг по отлову, транспортировке, вакцинации и кастрации животных, у которых нет владельцев.