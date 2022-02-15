В городах Приморья вводят режим повышенной готовности из-за бродячих стай

По информации пресс-службы края, за неделю в чат-бот поступило 526 обращений, большая часть из них — 283 — из Владивостока. В настоящее время чат-бот стал каналом связи ещё и с волонтерами Приморья, которые готовы помогать в отлове бездомных животных. Добровольцы оставляют свои данные и рассказывают, чем могут помочь в проводимой работе.