Кто вы, мистер Франк?

Чем владеет в Приморье московский олигарх Глеб Франк

В Приморском крае ко дну пошло краболовное судно, погиб один из членов экипажа. Принадлежало это самое судно московскому олигарху Глебу Франку. Кто этот таинственный «крабовладелец» и чем ещё он владеет в Приморье?

Рыбный дом В 2019 году журналисты уже обращали внимание на рыбный и крабовый бизнес. Тогда дела у компаний, связанных с Глебом Франком, шли достаточно неплохо — «крабовладелец» был бенефициаром и совладельцем 42 компаний, 26 из которых были зарегистрированы по одному адресу — Владивосток, улица Пушкинская, 87. Из всех этих компаний только три тогда могли похвастать положительными активами — ООО «Русская рыбопромышленная компания», ООО «РМД ЮВА 1» и АО «ТУРНИФ». Все остальные или были новыми компаниями без отчётности, или имели отрицательный баланс. Из этих трёх только «РРПК» принадлежала Франку полностью, все остальные частично контролировались другими бизнесменами. В частности, «ТУРНИФ» на 24,25% принадлежал компании АО «ИНТРАРОС», в списке директоров которой Франк не числится, а ООО «РМД ЮВА 1» на 49% принадлежит корейской компании «Хорим интернешнл корп.». АО «ТУРНИФ» за 2018 год заработало 12 414 362 000 рублей доходов, а израсходовало 13 228 844 000 рублей. Выходит — минус 814 миллионов. Ситуацию могла бы выровнять «РРПК», основной актив Франка, но за 2018 год компания заработала 16 041 008 000 рублей, а потратила 15 668 644 000 рублей. Выходит — плюс 372 миллиона. Ещё десять компаний, зарегистрированных в «Рыбном доме», активно вели свою деятельность, но чистые активы этих компаний находятся в «минусовых позициях» — суммарно на 2 982 266 000 рублей. Наши дни Прошло три года, и расстановка сил внутри «РРПК» немного видоизменилась — «ТУРНИФ» продолжает зарабатывать, только за 2020 год компания заработала 6 608 351 000 рублей. Выручку в общую «копилку» приносит «Атлантик краб» (3 миллиарда), «Востокрыбпром» (7 миллиардов), «Камчатка краб» (4 миллиарда), «Пасифик краб» (9 миллиардов), «Примкраб» (1 миллиард), «РМД ЮВА 1» (2 миллиарда) и «Русский краб» с 464 миллионами. Всего получается 26,5 миллиарда за 2020 год. 26,5 миллиарда выглядят солидно, но математика — достаточно упрямая наука. Много ли Франк заработал с такой солидной выручкой? Ничего. Общий убыток за 2020 год всех перечисленных компаний составил 1 388 977 000 рублей. Получается, что год компании отработали за «спасибо» и теперь остались ещё и должны. Репутация у компаний Франка незавидная — в конце 2020 года у «Русской рыбопромышленной компании» начались проблемы с налоговой. Она подала четырнадцать исков к межрайонной инспекции ФНС № 15. Все иски повторяют друг друга и требуют отменить постановление о назначении наказания за совершение административного правонарушения. Специалисты налоговой считают, что компания нарушила часть 6.3-1 статьи 15.25 Кодекса об административных правонарушениях. Среди предпринимателей этот раздел зовётся «валютным». 40 000 штрафа «РРПК» получила за непредставление в банк отчётности по валютным операциям. К «мутным» судебным делам прибавляются и претензии со стороны Роструда. Одна из компаний Франка попалась на невыплате отпускных. В октябре 2021 года в ООО «Совгаваньрыба» (ныне «Востокрыбпром») прошла проверка государственной инспекции труда Хабаровского края, которая выявила одно нарушение — задержку оплаты отпуска и непроведение предварительного медосмотра вновь принятых работников. Руководству компании было вынесено предписание устранить недочёты. В попытке исправить ситуацию Глеб Франк нанял нового управляющего — Ольгу Наумову, которая должна разгрести эти «авгиевы конюшни», она ещё не успела приступить к работе, когда случилась трагедия — 3 февраля один из краболовов Франка ушёл под воду в Приморье, в результате чего погиб член экипажа. «Крабовладелец» отмолчался, а представитель компании сообщил, что семье погибшего будет оказана помощь, правда размер этой помощи не указали. Структуры Франка, которые многие СМИ называют ведущими компаниями рынка, на деле — кучка бизнесов с минусовыми балансами, которые держатся на плаву только благодаря нескольким сильным активам. Ранее сетевое издание «Восток-Медиа» уже писало о том, что главный «актив» Франка — свидетельство о браке с дочерью миллиардера Геннадия Тимченко Ксенией. Косвенно, но минусовой баланс у компаний, занимающихся рыбным бизнесом, подтверждает эту простую истину.

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