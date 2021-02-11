Прибыль Freedom Holding выросла в десять раз

«Отчетный период стал для Freedom Holdig Corp. весьма насыщенным в плане значимых событий. Мы подводим итоги квартала, отмечая уверенный рост выручки и чистой прибыли, а также новости о расширении структуры холдинга. В декабре мы завершили объединение активов и клиентских баз ИК „ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент“ и нашего российского брокера, а также объявили о завершении сделки по приобретению „Банка Kassa Nova“, который уже переименован в „Банк Фридом Финанс Казахстан“. Кроме того, декабрь ознаменовался покупкой американского брокера Prime Executions —это позволяет нарастить наше мировое присутствие и создает условия для развития на рынке США. Мы демонстрируем позитивные результаты и будем стараться продолжать этот тренд», — отметил Тимур Турлов, CEO Freedom Holding Corp. и генеральный директор ИК «Фридом Финанс».