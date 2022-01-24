Кирилл Меньшов: «Мы все должны принимать во внимание активную роль государства в цифровизации»

Что за тренды будут определять нашу жизнь в технологическом контексте, на какие цифровые решения стоит обратить внимание и в какие из них инвестировать, кто задает ключевые направления, способные поменять IT-рынок в следующем году — об этом рассказал старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов на онлайн-мероприятии «Технологические тренды-2022».
Меньшов выделил три области трендов, которые повлияют на IT-инфраструктуру в ближайшее время.
Первая из них — общие мегатренды цифровой эры. Для их выявления на протяжении нескольких лет «Ростелеком» ежегодно проводит исследование научных публикаций в СМИ, патентов, данных об инвестициях в технологические компании, опубликованных в Европе, США и Китае. Цифровой провайдер выявляет, ранжирует, систематизирует мегатренды и определяет ключевые технологии в динамике их развития и взаимосвязи.
«Мир настолько быстро ускоряется, что сейчас мы видим не сменяемость, а наслаивание трендов друг на друга. Пользователи одновременно пользуются и SMS, и мессенджерами, и соцсетями. Эти сервисы существуют одновременно, они перестали „вытеснять“ друг друга. Тоже самое с трендами — новые начинают добавляться к уже существующим», — подчеркнул эксперт.
В качестве долгосрочных мегатрендов «Ростелеком» выделяет искусственный интеллект, квантовые вычисления, E-health, интернет вещей, роботизацию, информационную безопасность, E-commerce, Data Mining, облачные вычисления, автопилоты, блокчейн, 5G.
Ключевые тренды ближайшей перспективы, которые будут способствовать развитию цифрового бизнеса и инноваций, определяются исследованием консалтинговой компании Gartner. В 2022 году они сводятся к трём главным темам: ускорение роста после пандемии, структурные изменения и увеличение доверия к технологиям.
Тренды, направленные на ускорение роста, позволят завоевать новые доли рынка и приведут к максимальному увеличению стоимости бизнеса. Например, это генеративный искусственный интеллект, который отличается от обычного ИИ тем, что умеет принимать решения за пределами обучающих выборок и использует информацию для создания собственного контента в самых разных областях, от медицины до маркетинга. Аналитики Gartner прогнозируют, что к 2025 году на генеративный ИИ будет приходиться 10% всех производимых на планете данных. В настоящее время этот показатель составляет менее 1%.
Также сюда относятся автономные системы, универсальный опыт и территориально-распределённые предприятия.
Формирование изменений — это набор решений для масштабирования и цифровизации организаций. Разработка искусственного интеллекта и здесь является важнейшим направлением. Компании, не использующие эту технологию, вскоре не смогут удачно конкурировать с теми, кто ее применяет.
«Всё, что поддается автоматизации, должно быть автоматизировано как можно раньше», — отмечает Меньшов, говоря о гиперавтоматизации, — тренде, благодаря которому можно быстрее настроить удалённую работу сотрудников. Ещё два направления, помогающие эффективно адаптироваться к структурным изменениям — применение интеллектуальных решений и компонуемых приложений.
Под темой «Доверие технологиям» заявлены облачные платформы, конфедициональные решения, сети кибербезопасности и ткань данных, которая облегчает обмен данными между платформами и бизнес-пользователями. Их следует внедрять для создания устойчивой базы, позволяющей организации масштабироваться с минимальными затратами.
Третья область — тренды цифровой трансформации государства. Здесь ключевым драйвером изменений стали проекты национальной программы «Цифровая экономика».
Кирилл Меньшов считает, что наше государство существенно отличается от других тем, что целенаправленно и методично занимается цифровизацией всего и вся. Например, стратегия цифровой трансформации Приморского края включает 13 отраслей и 65 проектов, среди которых развитие городской среды, здравоохранения и образования, транспорт, логистика и государственное управление.
«Представителям бизнеса важно понимать, что за технологичные изменения происходят в их индустрии. Их нельзя игнорировать», — отметил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома».