Кирилл Меньшов: «Мы все должны принимать во внимание активную роль государства в цифровизации»

Тренды, направленные на ускорение роста, позволят завоевать новые доли рынка и приведут к максимальному увеличению стоимости бизнеса. Например, это генеративный искусственный интеллект, который отличается от обычного ИИ тем, что умеет принимать решения за пределами обучающих выборок и использует информацию для создания собственного контента в самых разных областях, от медицины до маркетинга. Аналитики Gartner прогнозируют, что к 2025 году на генеративный ИИ будет приходиться 10% всех производимых на планете данных. В настоящее время этот показатель составляет менее 1%.