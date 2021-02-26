Приморские компании снижают импортозависимость

Приморские компании снижают импортозависимость

Сегодня, 14:12БизнесФото: Медиахолдинг1MiОтечественные материалы увеличивают срок службы приморских дорог
Приморский край укрепит сотрудничество с отечественными производителями битумных и смазочных материалов, сообщили в правительстве региона. Развитие дорожного строительства, а также приоритетные направления в развитии и взаимодействии обсудили предприниматели и представители правительства Приморья.

На тематической встрече присутствовали председатель правительства Приморского края Константин Шестаков, представители профильных министерств в областях дорожного хозяйства, промышленности и ЖКХ, операторы бизнеса «Газпромнефть — Битумные материалы» и «Газпромнефть — смазочные материалы».

Как отметили специалисты, Приморский край и «Газпром нефть» сотрудничают с 2018 года в рамках соглашения об обеспечении региона современными битумными вяжущими и битумопроизводными продуктами для строительства и реконструкции автодорог и объектов ЖКХ, а также реализации программы импортозамещения смазочных материалов и технических жидкостей.

Представитель ООО «Газпромнефть — Битумные материалы» Антон Горбатовский сообщил, что в 2020 году общий объем поставок битумных вяжущих в Приморье увеличился на 19% по сравнению с предыдущим годом и составил почти 25 тысяч тонн, из которых 3 тысячи — это полимерно-битумные вяжущие материалы.

Свыше 50 километров битумно-полимерных стыковочных лент «Брит» было использовано на региональных трассах для увеличения срока службы краевых автодорог.

«Благодаря улучшенным качественным характеристикам инновационные материалы успешно зарекомендовали себя в дорожно-строительной отрасли. Так, уже более восьми лет служит покрытие моста на остров Русский, являющегося самым длинным вантовым мостом в мире и построенного с применением полимерно-битумных вяжущих веществ Омского НПЗ», — заявил Горбатовский.

По словам представителей компании, за время сотрудничества региона и «Газпром нефти» импортозависимость приморских предприятий снизилась с 63% до 47%. По словам экспертов, смазочные материалы «Газпром нефти» не уступают в качестве импортным аналогам и при этом позволяют экономить до 15% затрат на материалы.

Стороны будут продолжить сотрудничать в этом направлении — представители проведут серию технических семинаров с участием компаний Приморского края — потребителей смазочных материалов.

«Импортозамещение является важнейшей государственной задачей, поэтому Правительство Приморского края приветствует все шаги, направленные на ее решение. Мы готовы оказать административную и организационную поддержку в проведении мероприятий, направленных на ознакомление участников рынка с продукцией отечественных производителей. Со своей стороны, мы заинтересованы в сотрудничестве с крупными вертикально-интегрированными компаниями в области специального образования», — отметил Константин Шестаков.

Председатель правительства заключил, что в Приморье востребованы опыт и компетенции специалистов подобных структур.

Сюжеты:
Приморье
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