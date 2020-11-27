В Приморье пройдет первая онлайн-конференция по женскому предпринимательству «Женщины в деле. Карьера. Бизнес. Семья». Форум будет состоять из пяти тематических секций, на которых популярные бизнес-леди Приморья расскажут, как у них получилось трансформировать свое дело в период пандемии и поделятся лайфхаками. Конференция пройдет 17 декабря с 12:00 до 17:00 часов. Участие бесплатное. Регистрация проходит на странице центра «Мой бизнес».