В Приморье пройдет первая онлайн-конференция по женскому предпринимательству «Женщины в деле. Карьера. Бизнес. Семья». Форум будет состоять из пяти тематических секций, на которых популярные бизнес-леди Приморья расскажут, как у них получилось трансформировать свое дело в период пандемии и поделятся лайфхаками. Конференция пройдет 17 декабря с 12:00 до 17:00 часов. Участие бесплатное. Регистрация проходит на странице центра «Мой бизнес». Женское предпринимательство — особый вид экономической активности. Пять часов в режиме нон-стоп известными экспертами в различных сферах, представителями власти и общественности женщины смогут обсудить истории успеха, как использовать женский потенциал для развития организации, тренды продвижения, юридические особенности ведения своего дела. «Современный мир стирает все границы, мы трансформируемся в новую онлайн реальность. Особую актуальность приобрели вопросы, связанные с развитием личности, ее самореализацией в профессиональной деятельности женщин, онлайн продвижением личного бренда. Девушки, женщины – успешно развиваются, но все же остаются прекрасной половиной нашего общества», — сказала руководитель Центра инноваций социальной сферы (подразделение центра «Мой бизнес») Ольга Кудинова. Напомним, что в прошлом году в режиме онфлайн прошла первая конференция «Женское предпринимательство — драйвер развития экономики». Тогда на площадке мероприятия во Владивостоке центр «Мой бизнес» объединил более 300 женщин, которые создали и руководят своими бизнес-проектами. Дата конференции: 17 декабря 2020 Время конференции: 12.00-17.00 Условия участия: регистрация на мероприятие по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG4nZMYHiQAL6KpR1qjnuaiUJCejiavUdmnDm6v3spr8jNhg/formResponse Организатор: АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» http://mb.primorsky.ru/events/701

