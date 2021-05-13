Исторический фасад здания Театра молодежи во Владивостоке сохранят

Исторический фасад здания Театра молодежи во Владивостоке сохранят
Исторический фасад здания Театра молодежи во Владивостоке сохранят
Сегодня, 13:27КультураФото: Медиахолдинг1Mi
Во Владивостоке реставрируют историческое здание Приморского краевого драматического театра молодежи

Приморский краевой драматический театр ждет реконструкция.

Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края рассмотрела проектную документацию на работы по сохранению здания Театра молодежи во Владивостоке. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение, сообщает пресс-служба ведомства.

Созданный в 1930 году детский театр перехал в построенное в 1876 году здание на ул. Светланской в 1954 году. Это знание признано памятником краевого значения.

После этого началась обширная реконструкция: старый особняк приспосабливали под размещение в нем театра. В 1992 году ТЮЗ переименовали в Камерный театр драмы, а в 2000 г. получил свое современное название — Приморский краевой драматический театр молодежи.

Проектом, одобренным Государственной экспертизой Приморского края, предусмотрены работы по сохранению исторического фасада здания театра. Проектную документацию подготовило ООО «Дальстройбизнес II».

Сюжеты:
Приморье
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