Где дальневосточники зарабатывают лучше

Несмотря на экономический провал из-за пандемии, средние зарплаты в регионах Дальнего Востока, согласно данным официальной статистики, продолжают расти. «Золотой Рог» сопоставил цифры, полученные Росстатом из дальневосточных территорий, и составил рейтинг наиболее перспективных в отношении заработка субъектов ДФО.

Лидирующие позиции в рейтинге дальневосточных зарплат удерживает Чукотка. В «допандемийном» 2019 году средняя номинальная зарплата в округе Крайнего Севера составляла 107107 рублей, в ноябре 2020 года она выросла до 117833,8 рублей, а в марте 2021 года — до 124077 (с приростом на 10,6%). Второе место в зарплатном рейтинге занимает Магаданская область, где номинал средней зарплаты в 2019 году достигал 94856 рублей. В ноябре 2020 года, когда на Дальний Восток уже пришёл коронавирус, средняя зарплата жителей Колымы составляла 127808 рублей. А к марту 2021 года средний заработок, хоть и сократился до 99525 рублей, но всё равно позволил региону сохранить лучшие позиции. Замыкает тройку зарплатных лидеров Дальнего Востока Сахалинская область. Островитяне в 2019 году в среднем зарабатывали 87418 рублей в месяц. В ноябре 2020 года этот показатель сократился до 85887 рублей, но уже к ноябрю 2021 года снова вырос до 92340 рублей, показав прирост 7,5% в сравнении с предшествующим периодом. Четвёртое и пятое места в условной пирамиде зарплатных показателей с переменным успехом делят Камчатка и Якутия. В Республике Саха средний номинал зарплат два года назад составлял 73402 рубля. В ноябре 2020 он подрос до 75528 рублей, к маю 2021 года достиг 90344 рублей, а вот затем случился провал — и в августе средняя зарплата якутян составила около 68530 рублей, что почти на 9% меньше аналогичного периода предшествующего года. На Камчатке заработки в 2019 году в среднем были на уровне 80,5 тысячи рублей, в ноябре 2020 уменьшились до 74,5 тысячи, а в феврале 2021 снова выросли почти до 77 тысяч. Более свежих данных Росстат пока не обнародовал. Скромнее, но всё же неплохо выглядят показатели Амурской области. В 2019 году номинал средней зарплаты здесь был 47234 рубля, в ноябре 2020 он дорос до 51852 рублей, а в ноябре 2021 года — до 59772 рублей. Следующим в сравнительном списке стоит упомянуть Хабаровский край. Там в благополучном 2019 году средняя зарплата была чуть более 50 тысяч рублей, в ноябре 2020 года пандемия обусловила сокращение показателя до 49834 рублей, но уже в марте 2021 года в среднем жители Хабаровского края могли зарабатывать более 57 тысяч. Приморье, если судить по данным Росстата, немного уступает Амурской области. В 2019 году средний заработок приморцев колебался возле отметки 47 тысяч рублей, в ноябре 2020 года перевалил через эту отметку, а в ноябре 2021 года достиг 54662 рублей. Забайкальский край в 2019 году представил данные о средней зарплате в 43,9 тысячи рублей, в ноябре 2020 года цифры достигли 45703 рублей, в апреле 2021 года — 47554 рублей. Более свежих данных нет. Еврейская автономная область в 2019 году сообщала, что средняя зарплата на её территории — 42400 рублей, в ноябре 2020 года показатель приблизился к 44,6 тысячи, а в апреле 2021 года достиг 47260 рублей. Замыкает рейтинг Бурятия, где в 2019 году средняя номинальная зарплата составляла чуть более 39 тысяч рублей, в ноябре 2020 года перевалила отметку в 41 тысячу, а к марту 2021 года достигла более 43200 рублей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter