В туриндустрии Приморья назовут лучших

В этом году участникам конкурса предложены следующие номинации: ​«За высокие достижения в сфере внутреннего туризма в Приморском крае»; ​«Лучшая выпускная квалификационная работа в сфере туризма и гостеприимства»; ​«Лучшее средство размещения гостиничного и негостиничного типа»; ​«За развитие познавательного и экологического туризма на территории особо охраняемой природной территории»; ​«Открытие года».