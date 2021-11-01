В туриндустрии Приморья назовут лучших

— В конкурсе могут принять участие туроператоры края, особо охраняемые природные территории, гостиницы, хостелы, туристские базы и иные средства размещения, образовательные учреждения и студенты вузов, организации предоставляющие услуги туристам, — уточнили в агентстве по туризму Приморья.
Прием заявок и конкурсных работ продлится до 30 ноября. С 3 декабря по 10 декабря конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители органов государственной власти и эксперты туристской отрасли, подведет итоги.
В этом году участникам конкурса предложены следующие номинации: «За высокие достижения в сфере внутреннего туризма в Приморском крае»; «Лучшая выпускная квалификационная работа в сфере туризма и гостеприимства»; «Лучшее средство размещения гостиничного и негостиничного типа»; «За развитие познавательного и экологического туризма на территории особо охраняемой природной территории»; «Открытие года».
Ознакомиться с информацией о конкурсе и условиях участия в нем можно на официальном сайте правительства Приморья на странице агентства по туризму.