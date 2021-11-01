В туриндустрии Приморья назовут лучших

В туриндустрии Приморья назовут лучших
В туриндустрии Приморья назовут лучших
Сегодня, 13:55ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Конкурс «Лидеры туриндустрии Приморья», стартовавший 1 ноября, призван помочь выявить приморские компании из сферы гостеприимного бизнеса, достигшие наибольших успехов в своей деятельности, и популяризировать опыт работы победителей.

— В конкурсе могут принять участие туроператоры края, особо охраняемые природные территории, гостиницы, хостелы, туристские базы и иные средства размещения, образовательные учреждения и студенты вузов, организации предоставляющие услуги туристам, — уточнили в агентстве по туризму Приморья.

Прием заявок и конкурсных работ продлится до 30 ноября. С 3 декабря по 10 декабря конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители органов государственной власти и эксперты туристской отрасли, подведет итоги.

В этом году участникам конкурса предложены следующие номинации: ​«За высокие достижения в сфере внутреннего туризма в Приморском крае»; ​«Лучшая выпускная квалификационная работа в сфере туризма и гостеприимства»; ​«Лучшее средство размещения гостиничного и негостиничного типа»; ​«За развитие познавательного и экологического туризма на территории особо охраняемой природной территории»; ​«Открытие года».

Ознакомиться с информацией о конкурсе и условиях участия в нем можно на официальном сайте правительства Приморья на странице агентства по туризму.

Сюжеты:
Приморье
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