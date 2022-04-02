В столице Приморья полным ходом идёт подготовка к ВЭФ-2022

На недавней встрече краевых властей с руководителями гостиниц, отелей и рестораторами, в ходе которых предпринимателям напомнили о правилах приёма гостей. Совещание было посвящено подготовке к Восточному экономическому форуму во Владивостоке, седьмого по счёту. Он пройдёт традиционно на острове Русском, в этом году с 5 по 8 сентября. Предпринимателям настоятельно рекомендовали иметь в наличие запасы масок и дезинфицирующих средств для посетителей и персонала.
Специалисты администрации города отметили, что в 2021 году в отелях и предприятиях общепита, участвующих в приёме гостей ВЭФ, были случаи неправильного хранения грязного и чистого белья, также обнаруживалось, что предприниматели не могут подтвердить безопасность полуфабрикатов собственного производства.
Гостеприимный бизнес призвали незамедлительно провести работу над ошибками прошлых лет, а также заняться приведением в порядок прилегающих территорий.
Стоит отметить, что в Фонде «Росконгресс», который занимается организацией ВЭФ, сообщили, что в дни проведения форума в столице Приморья состоится фестиваль «Владивостокские сезоны». Культурный марафон объединит десятки мероприятий традиционных и новых форматов, включая выставки, презентации, концерты классической и современной музыки. Его участниками станут сильнейшие артисты и творческие коллективы России.
Как отметил глава Владивостока Константин Шестаков, проведение нового культурного проекта — фестиваля «Владивостокские сезоны», — для города большая честь и ответственность.
— Сделаем всё, чтобы фестиваль стал настоящим праздником для его участников, гостей, посетителей, — призвал глава города.