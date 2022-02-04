В Приморье вложения в «гостинки» оказались самыми прибыльными

В Приморье вложения в «гостинки» оказались самыми прибыльными
В Приморье вложения в «гостинки» оказались самыми прибыльными
Сегодня, 11:55ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
В Приморье подешевели квартиры на вторичном рынке. По данным Приморскстата на 4 квартал 2021-го в сравнении с 3 кварталом, на 3% упали цены на типовое жильё.

Так называют обычно одно- и двухкомнатные «хрущёвки». Квадратный метр в таком жилье обойдётся в 118,6 тыс. рублей. На 5% подешевел «квадрат» в квартирах улучшенного качества — до 114,6 тыс. рублей.

При этом более чем на 11% подорожали квартиры низкого качества (под этим понятием подразумевают «гостинки») и достигли 128,3 тыс. рублей за «квадрат».

В новостройках — тренд только один, и это рост цен. Квартиры улучшенного качества подорожали на 8,1% (128,7 тыс. рублей за м2) и на 2% — элитное жильё (193,6 тыс. рублей за м2). Новые квартиры среднего качества подорожали на 0,6% (108,9 тыс. рублей за м2).

В общем итоге за год все типы квартир поднялись в цене, в среднем, на 10%, но больше всех гостинки» — почти на 23%. Скромнее всех результат у новостроек среднего качества — они подорожали на 4%.

Сюжеты:
Приморье
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строительствожильеПриморье
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