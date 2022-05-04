В «зелёную зону» финансовой доступности вошли ещё более десятка приморских населённых пунктов

В «зелёную зону» финансовой доступности вошли ещё более десятка приморских населённых пунктов
В «зелёную зону» финансовой доступности вошли ещё более десятка приморских населённых пунктов
Вчера, 15:20ЭкономикаФото: 1MI
В семи населённых пунктах Приморья на сегодня полностью отсутствует доступ к финансовым услугам.

В «красной» зоне по доступности финуслуг находятся сёла Дерсу, Лимонники, Метеоритный и Молодежное Красноармейского муниципального района, Зеленый Лазовского муниципального района, Олон в Пожарском районе и Окраинка — в Чугуевском.

Тем временем, как сообщили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России, в 14 сёлах и посёлках края уровень доступности финансовых услуг повысился со «среднего» до «хорошего». Сейчас в «зелёной» зоне финансовой доступности находятся уже 89% населенных пунктов региона.

Полный спектр финансовых услуг теперь могут получить жители сел Ильмаковка, Тимохов Ключ, Заповедный, Глазковка, Елизаветовка, Дальнее, Пойма, Ромашка, Архиповка, Орехово, железнодорожной станции Орехово-Приморское, поселка Тоннель, хутора Ратный, железнодорожного разъезда Стрелок.

Доступность финансовых услуг на отдалённых территориях повышается, прежде всего, с появлением стабильного интернета. Это позволяет оплачивать товары и услуги безналичным способом, дистанционно оформлять страховки, гасить кредиты, открывать вклады. Однако зачастую и при наличии современной инфраструктуры люди не спешат пользоваться IT-технологиями — из-за недостаточной финансовой и компьютерной грамотности.

В Дальневосточном главке отметили, что информируют граждан о доступных им финансовых услугах.

— Если в селе или посёлке нет банкомата, снять наличные можно в отделении почты, на кассе магазина или автозаправочной станции. Внедрение оплаты товаров и услуг по QR-коду с помощью системы быстрых платежей позволит предпринимателям сэкономить на комиссиях и оборудовании, — отметил заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России Василий Прокофьев.

Сюжеты:
Приморье
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ПриморьеБанк Россиифинансовая грамотность
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