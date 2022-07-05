Цифровизация важных отраслей экономики Приморья повысит уровень жизни населения

— Объект уже сдан в эксплуатацию. В базе электронных сервисов есть универсальный ключ — Приморский ID, по сути, это карта каждого жителя региона. Мы не стали выпускать какую-либо брендированную карту отдельно. Любая карта «Мир» сегодня может являться картой жителя региона. При этом мы выпустили карты для школьников. До 2 августа они будут розданы во все общеобразовательные учреждения, чтобы с 1 сентября дети могли их получать. По этим специальным картам они станут заходить в школы, рассчитываться в столовой или буфете. Если питание льготное, карту пополняет государство, если нет — родители. Таким образом, мы можем говорить о прозрачности процесса детского питания в школах, а также о том, что можно спокойно увидеть, кто и когда вошел в здание или вышел из него. При помощи карт школьника можно ездить и в общественном транспорте, — заявил Олег Бадера.