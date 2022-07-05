Цифровизация важных отраслей экономики Приморья повысит уровень жизни населения

Председатель совета директоров ГК «ВессоЛинк» Олег Бадера доложил губернатору Олегу Кожемяко, что на сегодня к системе подключено более 100 тысяч устройств. Когда она начнёт полноценно функционировать, станет давать дополнительные доходы и региону, и муниципалитетам.
Одно из ключевых направлений проекта — «Безопасность», принятые в его рамках меры приведут к снижению уровня преступности, росту выявлений и пресечений появления нелегальных свалок и незаконных рубок леса.
«Туризм» позволит увеличить поток российских путешественников, а также гостей из дружественных стран в Приморье. Кроме того, ожидается рост трат туристов — за счёт увеличения предложений в гостеприимной индустрии.
Проект «Образование» нацелен на повышение безопасности, качества детского питания в школах и создание максимальной прозрачности этого процесса.
«Транспорт» — в фокусе находятся снижение числа ДТП, повышение пропускной способности улично-дорожной сети, увеличение провозной способности общественного транспорта, а также снижение ущерба дорожному покрытию от большегрузного транспорта.
— К проекту подключены уже 900 транспортных средств — во внимание берётся только общественный транспорт — Владивосток, Артем, Находка и Уссурийск. Мы систематизировали расписание движения общественного транспорта в городах, приобрели для всех машин датчики GPS и ГЛОНАСС, терминалы для приёма карт. Расписание выводится на умных остановках, в мобильном приложении, на сайте. Каждый может увидеть, соответствует ли движение транспорта этому расписанию или нет. Сделано 10 пешеходных переходов с лазерной проекцией. Построено восемь пунктов весогабаритного контроля. Установлено 130 камер анализа дорожной обстановки. Будут оборудованы 87 умных остановок, — уточнил Олег Бадера.
Отметим, в сентябре 2019 года правительство Приморского края подписало соглашение с Дальневосточным фондом высоких технологий о реализации проекта. В 2020-м специалисты провели предпроектное обследование и подготовку для реализации частной инвестиционной инициативы.
В апреле прошлого года состоялось подписание концессионного соглашения. На 2022 год были намечены сдача объекта концессионного соглашения и переход к эксплуатации, а на 2033-й запланировано завершение реализации концессионного соглашения.
— Объект уже сдан в эксплуатацию. В базе электронных сервисов есть универсальный ключ — Приморский ID, по сути, это карта каждого жителя региона. Мы не стали выпускать какую-либо брендированную карту отдельно. Любая карта «Мир» сегодня может являться картой жителя региона. При этом мы выпустили карты для школьников. До 2 августа они будут розданы во все общеобразовательные учреждения, чтобы с 1 сентября дети могли их получать. По этим специальным картам они станут заходить в школы, рассчитываться в столовой или буфете. Если питание льготное, карту пополняет государство, если нет — родители. Таким образом, мы можем говорить о прозрачности процесса детского питания в школах, а также о том, что можно спокойно увидеть, кто и когда вошел в здание или вышел из него. При помощи карт школьника можно ездить и в общественном транспорте, — заявил Олег Бадера.
Он также рассказал о внедрении современных сервисов для управления дорожной ситуацией. Каждый из них представляет собой эффективный инструмент поддержания устойчивого и безопасного функционирования транспортной системы. Это сервис умных светофоров, сервис мониторинга транспортных потоков при помощи передовых технологий и другие.
Кроме того, председатель выступил с предложением внедрить в крае ещё одно обслуживание в качестве эксперимента. По его словам, в стране выбрано пять регионов, где «Почта России» тестирует беспилотники, используя их для доставки грузов.
— Мы хотим сделать беспилотное аэротакси — оно будет летать из центра Владивостока в аэропорт. Приморье будет первым с таким беспилотным аэротакси в России. Если вы это поддержите, конечно. Здесь нужно и с законодательством работать, и поддерживать это направление деятельности, — обратился к губернатору Олег Бадера.
Глава региона положительно оценил предложение и поручил проработать возможности для реализации инициативы.
Ранее сообщалось о встрече главы Приморья с Генеральным консулом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Данг Хиеном во Владивостоке. Стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества. Отмечалась необходимость развивать торговые отношения, а также туристическое направление.