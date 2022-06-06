Во Владивостоке, на базе судоремонтного предприятия «Дальзавод» планируется открыть Центр бесплатного обучения судоремонтным специальностям. Об этом сообщили в региональном министерстве профессионального образования и занятости населения.

Рабочие руки нынче в дефиците, а найти в крае высококвалифицированного специалиста — проблема наисложнейшая. Сейчас на рынке труда региона заявлено почти 300 вакансий по строительству или ремонту судов: судоремонтники, электромонтёры, сварщики, слесари, крановщики и т. д. По этим направлениям в учебном центре будут готовить квалифицированные кадры — чтобы восполнить дефицит рабочей силы. Как ожидается, уже в этом году планируется обучить 30 человек, до 2024 года — 260. В министерстве пояснили: пройти обучение смогут жители от 50 лет и старше, приморцы предпенсионного возраста, а также находящиеся под риском увольнения, женщины с детьми до семи лет, безработные и молодёжь. Для учащихся из отдалённых районов предусмотрели компенсацию расходов на проезд и проживание. Отметим, получение нового образования особенно востребовано среди граждан, которые не имеют профессиональной квалификации, долго не могут найти работу. А также среди тех, кто решил сменить свою профессию по каким-либо причинам. С начала этого года специалисты центра занятости населения Приморского края направили на бесплатное профессиональное обучение более 1 300 граждан, не имеющих постоянного места работы. Из них 719 человек уже завершили курс занятий. Безработным на выбор предлагают более 40 специальностей и программ, востребованных на региональном рынке труда. Из них приморцы чаще всего выбирали такие профессии, как слесарь-электрик, бухгалтер, менеджер по персоналу, машинист экскаватора, сварщик, визажист-стилист. Справка «ЗР» Обратиться по вопросам обучения можно по телефону минпрофобразования: 8 (423) 226-96-32.

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