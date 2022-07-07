Быстро, безопасно, онлайн: клиенты «Ростелекома» в Приморье оплачивают услуги связи удалённо

Быстро, безопасно, онлайн: клиенты «Ростелекома» в Приморье оплачивают услуги связи удалённо
Быстро, безопасно, онлайн: клиенты «Ростелекома» в Приморье оплачивают услуги связи удалённо
Вчера, 16:03ЭкономикаФото: предоставлено пресс-службой компании "Ростелеком"
Жители Приморского края предпочитают оплачивать услуги ПАО «Ростелеком» удалённо. По данным компании на июнь 2022 года, онлайн-способы для оплаты связи выбирают 80% клиентов. Компания предлагает различные варианты расчёта, которые работают надёжно и соответствуют стандартам безопасности.

Средства оперативно поступают на счёт, баланс отображается в личном кабинете абонента.

Наиболее часто приморцы используют следующие способы оплаты:

  • онлайн с помощью банковской карты в едином личном кабинете (ЕЛК), приложении «Мой Ростелеком» и на сайте «Ростелекома»;
  • через платёжные интернет-системы и банковские приложения и терминалы;
  • на сайте «Ростелекома» через Систему быстрых платежей (СБП) — мгновенный сервис оплаты Банка России через онлайн-банки (вводить реквизиты карты не потребуется);
  • через видеосервис Wink на экране телевизора.

Также можно настроить сервис «Автоплатёж», который автоматически списывает нужную сумму в установленную клиентом дату. В Приморье такой услугой воспользовались 35% абонентов компании.

— Мы ценим время клиентов, поэтому предлагаем большой выбор сервисов для взаимодействия с компанией удаленно. Получить счет и оплатить услуги онлайн — это быстро и удобно. Сегодня уже 96% клиентов «Ростелекома» в Приморье выбрали электронный счёт. Его можно получить по e-mail или в едином личном кабинете. Онлайн-квитанция приходит заблаговременно, что позволяет вовремя оплатить услуги, — рассказала директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала Евгения Попова.

Единый личный кабинет «Ростелекома» является привычным для клиентов способом решения вопросов. В нём можно не только оплатить услуги, но и получить консультацию, проверить или сменить тарифный план, подключить опции, обменять бонусы.

— Пользуюсь личным кабинетом с того времени, как мне провели интернет — уже более 5 лет. Удобно подключать услуги, копить бонусы и оплачивать услуги. К своему кабинету привязала онлайн-счета пожилых родителей, которые живут в крае. Оплачиваю их услуги и уверена, что они всегда со мной на связи. Такие сервисы здорово экономят время, — отметила клиент компании Елена Чернышева.

Справка «ЗР»

Подробнее об акциях, тарифах и сервисах «Ростелекома» можно узнать на сайте или по телефону 8 800 100 08 00.

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