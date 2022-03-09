Временные ограничения на операции с инвалютой: вопросы и ответы

Временные ограничения на операции с инвалютой: вопросы и ответы
Временные ограничения на операции с инвалютой: вопросы и ответы
Вчера, 13:25ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
В России введён временный порядок выдачи с валютных вкладов или счетов. Он будет действовать до 9 сентября 2022 года. Как уже писал «ЗР», с 9 марта в коммерческих банках со своего депозита или счёта можно снять до 10 тыс. долларов США.

Остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Кроме того, до 9 сентября будут действовать ещё ряд ограничений.

Банк России дал ответы на самые часто задаваемые вопросы по валютным операциям, а также работе банков в условиях санкционных ограничений.

— У меня валютный вклад на сумму свыше 10 тыс. долларов. Какую сумму получу при его закрытии?

— 10 тыс. долларов. Если счёт был открыт в другой валюте, всё равно банк выдаст доллары США. Оставшуюся сумму вы можете оставить на своём вкладе (счёте) на таких же условиях, на каких вклад был открыт или получить в рублях по курсу на день выдачи.

— Несколько дней назад сделал заявку на снятие с валютного счёта денег в рублях. За это время курс доллара вырос. Какую сумму получу на руки?

— Банк выдаст сумму в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

— Выезжаю за рубеж, могу купить инвалюту?

— До 9 сентября вы не сможете приобрести наличную валюту. Можно расплачиваться картой «Мир» и снимать с неё деньги в валюте страны вашей поездки там, где принимается карта «Мир». Это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

— Могу ли я открыть новый валютный вклад?

— Да. Но до 9 сентября нельзя будет получить кэш с валютного счёта или вклада, открытого после 8 марта 2022 года.

— Могу ли я забрать все доллары, которые хранятся в банковской ячейке или только 10 тысяч?

— Ограничения на банковские ячейки не распространяются. Вы можете распоряжаться содержимым своей банковской ячейки по своему усмотрению. Ограничение на этот случай не распространяется.

— Банк не выдал мне 10 тыс. долларов с моего инвалютного депозита, объяснив, что требуется время на доставку наличных. Это правомочно?

— Да, банк имеет право на какую-то задержку — ему требуется время, чтобы доставить валюту в конкретное отделение.

— Нововведения касаются порядка выдачи вкладов в рублях?

— На рублёвые вклады и счета санкции никакого влияния не оказывают. Средства на счетах сохранены, все операции доступны в любой момент.

— Карты платёжных систем Виза и Мастеркард, выпущенные объявили, что уходят с российского рынка. Надо ли забирать деньги со счетов в банках, к которым привязаны эти карты?

— Нет. Деньги на счетах в банках, к которым привязаны карты Виза и Мастеркард, сохранены и полностью доступны. Вы можете пользоваться такими картами на территории России до истечения срока их действия.

— Могут ли россияне оплачивать покупки на зарубежных сайтах?

— Только на тех сайтах, которые принимают карту «Мир».

— Можно ли перевести деньги на свой счёт за границей?

— Нет.

— Могу ли я перевести деньги за границу, чтобы оплатить безналом учёбу, медицинские услуги, коммунальные платежи?

— Да. Для этого надо перечислить деньги на счёт иностранной организации, которая оказывает услуги.

— Какую сумму можно перечислить другому человеку за рубеж?

— Не более 5 тыс. долларов США или в эквиваленте в любой другой валюте в месяц.

— Как переводить деньги за границу?

— Сейчас перевести деньги за границу можно через компании, оказывающие услуги по переводу денег. Также, переводы доступны по реквизитам в банках, которые не находятся под санкциями.

— Сколько можно взять с собой за границу наличной валюты?

— До 10 тысяч долларов США на каждого выезжающего за рубеж.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Банк Россиивалюта
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 613

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: [email protected]

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: [email protected]

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы