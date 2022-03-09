Временные ограничения на операции с инвалютой: вопросы и ответы

— 10 тыс. долларов. Если счёт был открыт в другой валюте, всё равно банк выдаст доллары США. Оставшуюся сумму вы можете оставить на своём вкладе (счёте) на таких же условиях, на каких вклад был открыт или получить в рублях по курсу на день выдачи.