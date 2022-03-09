Временные ограничения на операции с инвалютой: вопросы и ответы

Остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Кроме того, до 9 сентября будут действовать ещё ряд ограничений.
Банк России дал ответы на самые часто задаваемые вопросы по валютным операциям, а также работе банков в условиях санкционных ограничений.
— У меня валютный вклад на сумму свыше 10 тыс. долларов. Какую сумму получу при его закрытии?
— 10 тыс. долларов. Если счёт был открыт в другой валюте, всё равно банк выдаст доллары США. Оставшуюся сумму вы можете оставить на своём вкладе (счёте) на таких же условиях, на каких вклад был открыт или получить в рублях по курсу на день выдачи.
— Несколько дней назад сделал заявку на снятие с валютного счёта денег в рублях. За это время курс доллара вырос. Какую сумму получу на руки?
— Банк выдаст сумму в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
— Выезжаю за рубеж, могу купить инвалюту?
— До 9 сентября вы не сможете приобрести наличную валюту. Можно расплачиваться картой «Мир» и снимать с неё деньги в валюте страны вашей поездки там, где принимается карта «Мир». Это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.
— Могу ли я открыть новый валютный вклад?
— Да. Но до 9 сентября нельзя будет получить кэш с валютного счёта или вклада, открытого после 8 марта 2022 года.
— Могу ли я забрать все доллары, которые хранятся в банковской ячейке или только 10 тысяч?
— Ограничения на банковские ячейки не распространяются. Вы можете распоряжаться содержимым своей банковской ячейки по своему усмотрению. Ограничение на этот случай не распространяется.
— Банк не выдал мне 10 тыс. долларов с моего инвалютного депозита, объяснив, что требуется время на доставку наличных. Это правомочно?
— Да, банк имеет право на какую-то задержку — ему требуется время, чтобы доставить валюту в конкретное отделение.
— Нововведения касаются порядка выдачи вкладов в рублях?
— На рублёвые вклады и счета санкции никакого влияния не оказывают. Средства на счетах сохранены, все операции доступны в любой момент.
— Карты платёжных систем Виза и Мастеркард, выпущенные объявили, что уходят с российского рынка. Надо ли забирать деньги со счетов в банках, к которым привязаны эти карты?
— Нет. Деньги на счетах в банках, к которым привязаны карты Виза и Мастеркард, сохранены и полностью доступны. Вы можете пользоваться такими картами на территории России до истечения срока их действия.
— Могут ли россияне оплачивать покупки на зарубежных сайтах?
— Только на тех сайтах, которые принимают карту «Мир».
— Можно ли перевести деньги на свой счёт за границей?
— Нет.
— Могу ли я перевести деньги за границу, чтобы оплатить безналом учёбу, медицинские услуги, коммунальные платежи?
— Да. Для этого надо перечислить деньги на счёт иностранной организации, которая оказывает услуги.
— Какую сумму можно перечислить другому человеку за рубеж?
— Не более 5 тыс. долларов США или в эквиваленте в любой другой валюте в месяц.
— Как переводить деньги за границу?
— Сейчас перевести деньги за границу можно через компании, оказывающие услуги по переводу денег. Также, переводы доступны по реквизитам в банках, которые не находятся под санкциями.
— Сколько можно взять с собой за границу наличной валюты?
— До 10 тысяч долларов США на каждого выезжающего за рубеж.