В Приморье недорогие продукты местных производителей выделят оранжевым ценником

В Приморье недорогие продукты местных производителей выделят оранжевым ценником
В Приморье недорогие продукты местных производителей выделят оранжевым ценником
Сегодня, 11:15ЭкономикаФото: 1mediainvest
В Приморье 177 магазинов стали участниками социального проекта, призванного обеспечить в своём ассортименте ряд продуктов питания по доступным ценам.

Среди участников проекта — магазины крупных торговых сетей Приморского торговых точек в Артёме. Все они обязались устанавливать на продовольственные товары торговую наценку не выше 15% к закупочной цене. На прилавках такая продукция будет выделяться ценниками и стикерами оранжевого цвета с надписью «Приморское — лучшее!».

Как сообщили в краевом правительстве, в списке социально значимых числятся продукты от приморских производителей: хлеб, молоко, замороженная свинина, мясо птицы, куриное яйцо, замороженная рыба, колбасные изделия, растительное масло, печенье. А также овощи: картофель, капуста, морковь, свёкла, лук, огурцы, томаты.

Справка «ЗР»

Среди приморских производителей такие компании, как «Гормолокозавод «Артёмовский», «Хорольский молочный комбинат», «Мерси трейд», «Ратимир», «АгроПтица», «Птицефабрика Уссурийская», «Приморская соя», «Заречное», «Овощевод», «НК ЛОТОС».

Отметим, в регионе работает круглосуточная «горячая линия» по регулированию цен. По номеру: 8 (423) 260-75-15, можно оставить сообщение о фактах завышения цен на продукты и иные товары в магазинах региона. На начало марта на эту «горячую линию» поступило свыше 150 обращений. В основном, приморцы жалуются на необоснованно высокие цены на лекарства, бытовую технику, строительные материалы.

По случаям выявления резкого повышения цен материалы направляются в антимонопольную службу, а также в прокуратуру.

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