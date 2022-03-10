В Приморье недорогие продукты местных производителей выделят оранжевым ценником

Отметим, в регионе работает круглосуточная «горячая линия» по регулированию цен. По номеру: 8 (423) 260-75-15, можно оставить сообщение о фактах завышения цен на продукты и иные товары в магазинах региона. На начало марта на эту «горячую линию» поступило свыше 150 обращений. В основном, приморцы жалуются на необоснованно высокие цены на лекарства, бытовую технику, строительные материалы.