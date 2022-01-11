Аграрии попали в яблочко

— Если товарным садом заниматься, то надо сразу продумать и переработку продукции. Иначе экономика не получится. Например, один гектар сада даёт, в зависимости от года, 10-15, а то и все 40 тонн фруктов. И, если везти во Владивосток фрукты, которые сохраняют свежий вид 5-10 дней, то не успеете реализовать, большая часть сгниёт. Или, к примеру, взять землянику (больше известную как клубника). Натуральная, выращенная, как положено самой природой, не сохранится, если проведёт в пути 5-7 дней в естественном виде, без предварительной спецобработки. Потому та ягода, что продаётся в Приморье, выращена здесь же, а часть — импортируется из соседних стран. Однако все эти сорта ягод выращивают по так называемым интенсивным технологиям. Их подкармливают, чтобы они по максимуму набирали объём, но не вкус: не успевает плод или ягода накопить в себе те полезные свойства, витамины и элементы, что придают им оригинальный вкус и аромат, за которые мы так любим и ценим их, — заверил Бондров.