«Я сам работал на рыболовных судах и потому как никто другой понимаю, какой бесценный подарок мы сегодня преподносим нашим рыбакам, — подчеркнул генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко. — „Владимир Лиманов“ — это не просто высокоэффективный рыболовный траулер. Для команды это по-настоящему второй дом, в котором им предстоит несколько месяцев подряд жить и работать. На супертраулере созданы все условия для того, чтобы работа была безопасной, а отдых — максимально комфортным. Недостижимые ранее мощности судна по вылову и переработке продукции обеспечат рыбакам достойный доход».