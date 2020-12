Первый супертраулер нового флота Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК) «Владимир Лиманов» передан заказчику. Церемония прошла на верфи Tersan (Турция). Еще 10 судов для РРПК строятся в России Адмиралтейскими верфями с использованием опыта, полученного при строительстве первого супертраулера.

На всех траулерах обеспечивается максимально доступный на текущий момент уровень энергоэффективности и экологичности. БМРТ «Владимир Лиманов» выйдет на промысел в начале 2021 года. «С вводом в строй первого супертраулера РРПК перейдет на новый этап повышения эффективности, — сказал председатель Совета директоров РРПК Глеб Франк. — Использование современных технологий позволит компании повысить безопасность и экологичность промысла, обеспечить максимально бережное обращение с биологическими ресурсами, гарантировать самое высокое качество продукции для наших потребителей во всем мире и создать самые комфортные условия труда и отдыха экипажей». Новое судно рассчитано на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн рыбы и безотходную переработку на борту 100% улова. Такими же параметрами будут обладать и остальные суда обновленного флота РРПК. Как отметили в компании, перерабатывающие мощности, которые обеспечивает новый супертраулер, позволят предприятию нарастить выпуск филе морской заморозки и начать выпуск нового продукта — сурими. Судно сможет выпускать порядка 15 тысяч тонн продукции глубокой переработки (филе, фарша и сурими) в год. «Мы существенно нарастим производство филе морской заморозки и первыми в России начнем выпуск высококачественного сурими из минтая, — отметил Глеб Франк. — Я уверен, что этот продукт будет востребован на многих рынках, включая рынки Японии, США, Европы, Китая, Юго-Восточной Азии и, конечно, России». На борту нового судна предусмотрены комфортные условия как для безопасной работы, так и для комфортного отдыха членов экипажа. Удобные каюты, просторная столовая, сауна, тренажерный зал и кинозал — БМРТ станет практически вторым домом для своей команды. «Я сам работал на рыболовных судах и потому как никто другой понимаю, какой бесценный подарок мы сегодня преподносим нашим рыбакам, — подчеркнул генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко. — „Владимир Лиманов“ — это не просто высокоэффективный рыболовный траулер. Для команды это по-настоящему второй дом, в котором им предстоит несколько месяцев подряд жить и работать. На супертраулере созданы все условия для того, чтобы работа была безопасной, а отдых — максимально комфортным. Недостижимые ранее мощности судна по вылову и переработке продукции обеспечат рыбакам достойный доход». На новых судах обеспечивается максимально доступный на текущий момент уровень энергоэффективности и экологичности. Это позволит добиться того, что выбросы CO2 на тонну добытой рыбы будут снижены в 2 раза по сравнению с показателями судов, используемых сегодня. По два в год — по такому графику в РРПК планируют вводить в строй супертраулеры. Разрыв между сдачей суднов — около одного года. Сдача заказчику первых двух судов на Адмиралтейских верфях запланирована на 2021 год. Новые траулеры придут на смену устаревающим мощностям нынешнего флота компании. Так, РРПК уже вывела из эксплуатации БМРТ «Баженовск» в сентябре текущего года. Важно отметить, что в РРПК ценят своих ветеранов и уважают вклад каждого в развитие предприятия. Новый супертраулер назван в честь заслуженного ветерана отрасли Владимира Яковлевича Лиманова (1933–1990гг.). Владимир Яковлевич всю жизнь посвятил морскому флоту, как в море, где в 1957 году начал работу механиком на судах Сахалинского морского пароходства, так и на берегу — в Инспекции Регистра СССР Министерства морского флота. Справка: Русская Рыбопромышленная Компания — один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, повышением эффективности и экологичности промысла за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. www.russianfishery.ru

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter