Памятную монету посвятили театру имени Евгения Вахтангова

Памятную монету посвятили театру имени Евгения Вахтангова

Памятную монету посвятили театру имени Евгения Вахтангова

Сегодня, 16:14
Экономика
Фото: Фото с сайта Банка России
Банк России сегодня, 12 октября, выпускает в обращение памятную серебряную монету, посвященную 100-летию Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

На монете номиналом 3 рубля изображен логотип театра, созданный к этому юбилею. За основу портрета Евгения Вахтангова, который размещен в цифре 100, взята известная фотография, выполненная в 1918 году. Первоначально логотип в виде портрета Вахтангова предназначался для Новой сцены театра, открывшейся в 2015 году.

Монета чеканки Санкт-Петербургского монетного двора, тираж — 3 тыс. штук, сообщили в пресс-службе Банка России.

Эксперты поясняют, что при заказе коммерческими банками этих памятных монет, их можно ожидать в Приморье уже через неделю.

Сюжеты:
Приморье
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