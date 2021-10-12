Памятную монету посвятили театру имени Евгения Вахтангова

На монете номиналом 3 рубля изображен логотип театра, созданный к этому юбилею. За основу портрета Евгения Вахтангова, который размещен в цифре 100, взята известная фотография, выполненная в 1918 году. Первоначально логотип в виде портрета Вахтангова предназначался для Новой сцены театра, открывшейся в 2015 году.