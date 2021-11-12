На Дальнем Востоке создадут новую судоходную компанию?

Там отметили, что считают необходимым озвучить информацию о ситуации с перевозками грузов на Камчатку, Магадан, Сахалин и Чукотку. За сентябрь — середину ноября 2021 года ВМТП принял 60 судозаходов каботажного направления, более 35 тысяч TEU (единица измерения грузов, равная объёму одного двадцатифутового морского контейнера, прим.ред.) отправлены на Камчатку, Сахалин, Магадан и Чукотку, что на 152% больше, чем за аналогичный период 2020 года. По состоянию на 11 ноября 2021 года в ВМТП хранится 2 450 TEU, которые, согласно графику подхода судов, будут направлены в регионы.
В настоящее время в порту ведется обработка двух судов, следующих на Камчатку и Магадан. Сегодня, 12 ноября, ВМТП приступит к обработке ещё одного судна.
Напомним, на Дальнем Востоке происходят перебои с доставкой товаров из-за логистического кризиса. Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ, прошедшем в минувшую среду, 10 ноября, потребовал от министра транспорта Виталия Савельева навести порядок с перевозками грузов в регионе.
Глава Минтранса объяснил, что международный логистический кризис оказывает серьёзное негативное влияние на доставку грузов из морских портов Дальнего Востока. Затяжная пандемия сначала обрушила многолетние цепочки поставок, а затем возник отложенный спрос на перевозку грузов. И маршруты, проходящие по территории России как участника глобального логистического рынка, также оказались в зависимости от этих явлений.
Самыми уязвимыми стали наиболее востребованные контейнерные перевозки, и это касается всего мира. Усугубляет ситуацию повышенный спрос на международном фрахтовом рынке на суда-контейнеровозы, причём такого же типа, которые используют на судоходных линиях ДФО.
Савельев пообещал, что подготовит план решения проблем за две недели.
— По нашим расчётам, при отсутствии обстоятельств непреодолимой силы все социально значимые грузы будут вывезены до конца ноября. К середине декабря мы планируем выйти на нормы хранения грузов на морских терминалах, не превышающие объём нормальной судовой партии, это примерно 2200 контейнеров — сейчас у нас в три раза больше их — и нормализовать ситуацию в портах Дальнего Востока, — заявил министр.
Он также допустил возможность создания новой государственной судоходной компании, которая возьмёт на себя часть перевозок социально значимых грузов между портами в регионе. Министр пояснил: из-за повышенного спроса на морские перевозки — более чем в два раза, — судов на все заявки грузовладельцев не хватает. В этой ситуации частные компании-перевозчики ищут более выгодных фрахтователей. В результате каботажные судоходные компании потеряли возможность оперативно привлекать дополнительные суда для снятия пиковых нагрузок, в том числе и для обеспечения северного завоза.
— Если каботаж будет прирастать, а такая тенденция наметилась, возможно, мы будем выходить с предложением о создании специализированной судоходной компании в структуре Росморречфлота, которая возьмёт на себя часть перевозок социально значимых грузов в каботаже, — сказал Виталий Савельев.
В октябре, как напоминает портал «РБК», губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил о проблемах с доставкой грузов по морю. По его словам, причина — в кризисе глобальной логистики. Грузы перенаправляют из Китая, с Суэцкого канала на Транссиб, из-за чего в портах Владивостока скопилось множество грузов. При этом такие регионы, как Камчатка, Сахалин и Магадан, полностью зависят от морских поставок. Губернатор Чукотки Роман Копин также сообщал, что из-за сложной навигации на Чукотку сложно доставить необходимые грузы, в том числе продукты и стройматериалы.