На Дальнем Востоке создадут новую судоходную компанию?

Там отметили, что считают необходимым озвучить информацию о ситуации с перевозками грузов на Камчатку, Магадан, Сахалин и Чукотку. За сентябрь — середину ноября 2021 года ВМТП принял 60 судозаходов каботажного направления, более 35 тысяч TEU (единица измерения грузов, равная объёму одного двадцатифутового морского контейнера, прим.ред.) отправлены на Камчатку, Сахалин, Магадан и Чукотку, что на 152% больше, чем за аналогичный период 2020 года. По состоянию на 11 ноября 2021 года в ВМТП хранится 2 450 TEU, которые, согласно графику подхода судов, будут направлены в регионы.