Поддержали материально

Поддержали материально
Поддержали материально
Сегодня, 13:35ЭкономикаФото: Медиахолдинг1Mi
Новые дороги в Ханкайском и Пожарском районах — таков главный итог первой июльской встречи приморских парламентариев. Более 100 млн рублей по решению правительства и согласию депутатов направлены из регионального бюджета на дорожное хозяйство этих отдаленных районов края.

Это не новые поступления, а перераспределения внутри бюджета края. Впрочем, это не единственное движение средств по программам. Как отметил перед началом работы спикер Законодательного собрания края Александр Ролик, депутаты намерены профинансировать борьбу с коронавирусом.

«Еще один важный вопрос — это корректировка бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Дополнительные средства будут направлены на противодействие коронавирусной инфекции, поддержку медицинских учреждений и медработников, а также на стимулирующие выплаты за раннее выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации», — сказал Александр Ролик.

Движение по счетам

Уже более года приморские парламентарии собираются по два раза в месяц — на очередное и внеочередное заседание: так получается оперативно решать все необходимые для края вопроса. Так что встречи вне плана, собираемые ранее по экстренным случаям, стали практически такими же плановыми.

В середине июля приморские парламентарии собрались, чтобы обсудить, как лучше распределить по статьям бюджетные средства. В частности, депутаты решили направить те деньги, которые не освоили муниципалитеты, другим населенным пунктам региона. С тем, чтобы привести в порядок дороги. Фактически, в этом случае сохраняется целевое направление, но меняется получатель. Таким образом, 115 миллионов рублей распределяют между Ханкайским и Пожарским районами.

«Деньги будут направлены на содержание автодорог регионального или межмуниципального значения. А также предусмотрены дополнительные средства на предоставление субсидий Пожарскому и Ханкайскому муниципальным районам на капремонт и ремонт дорог. В Пожарском районе эти средства пойдут на дороги местного значения до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с дорогами общего пользования, а в Ханкайском — на дороги общего пользования», — отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.

Депутаты поддержали решение большинством голосов.

На защите интересов

Второе ключевое направление работы — корректировки законов, относящихся к социальному блоку. Первые изменения касаются возможностей для отдыха детей с ограниченными возможностями. Скажем сразу: их стало больше.

Новая мера поддержки распространяется на детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Теперь они могут рассчитывать на путевки в санатории и дома отдыха региона с обязательным включением не только питания и проживания, но и оплатой проезда. Причем, как самого ребенка, так и его сопровождения.

Для детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном сопровождении, предусмотрено право получить путевку по типу «мать и дитя» с проживанием и питанием ребенка-инвалида и сопровождающего его лица.

«Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются за счет средств краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, установленных на текущий финансовый год», — отметила председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко.

По данным профильного министерства, в 2022 году планируется приобретение 4600 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 80 путевок по типу «мать и дитя».

Важная компенсация

Еще одно важное изменение — это продление выплаты компенсации за оплату отопления и горячей воды. Касается такая мера поддержки тех потребителей, кто подключен к котельным Минобороны и ФСБ.

Решение помочь этой категории приморские депутаты приняли еще в 2019 году. Получили ее 11 тысяч приморцев. Планировалось, что до 31 декабря 2021 года все котельные перейдут в краевую собственность. Однако завершить процесс пока не удалось.

«С учетом продления предоставления социальной выплаты до 2024 года, потребность средств краевого бюджета на реализацию данной выплаты с учетом среднегодового роста тарифов составит на 2022 год — 19,6 млн рублей, на 2023 год — 20,4 млн рублей. В бюджете Приморского края на эти цели предусмотрено по 23,84 млн рублей на каждый год», — говорится в сообщении пресс-службы Законодательного собрания края.

Ольга ИЛЬЧЕНКО

Сюжеты:
Приморский край
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