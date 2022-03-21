Путин поручил оказать поддержку людям и устранить чиновничьи проволочки для инвесторов

Так, от федеральной антимонопольной службы глава государства потребовал непрерывного мониторинга цен на потребительском рынке. Правительству необходимо так выстроить работу по социальным выплатам, чтобы получающим их семьям при изменении ситуации помощь пошла бы автоматически. Поставлены задачи снизить уровень бедности, увеличить объёмы авансирования госконтрактов и сократить срок окончательной оплаты по ним до семи дней.
Также на совещании было заявлено о планах по увеличению минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, пенсий и зарплат бюджетников.
Кроме того, президент подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в РФ». Документ расширяет полномочия региональных властей в части решения социальных проблем, и при этом обязывает их проводить мониторинг цен на товары первой необходимости. А также обеспечить занятость населения, включая организацию переобучения и повышения квалификации; максимально снизить количество административных барьеров для бизнеса и оказать ему адресную поддержку, включая льготное кредитование, участие в госзакупках и иные преференции; всячески поддерживать некоммерческие организации.
Ранее правительство РФ анонсировало новые социальные и экономические меры поддержки в условиях санкций для граждан и предпринимателей, включающие в себя налоговые льготы, дополнительные выплаты на несовершеннолетних, послабления для бизнеса и другие.
В частности, была разработана схема выплат на детей в возрасте от восьми до шестнадцати лет. Данная мера поддержки будет назначаться семьям по критерию нуждаемости и составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе.