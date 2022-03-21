Путин поручил оказать поддержку людям и устранить чиновничьи проволочки для инвесторов

Кроме того, президент подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в РФ». Документ расширяет полномочия региональных властей в части решения социальных проблем, и при этом обязывает их проводить мониторинг цен на товары первой необходимости. А также обеспечить занятость населения, включая организацию переобучения и повышения квалификации; максимально снизить количество административных барьеров для бизнеса и оказать ему адресную поддержку, включая льготное кредитование, участие в госзакупках и иные преференции; всячески поддерживать некоммерческие организации.