В Приморье обещают «Держать цены»

Сергей Калитин напомнил, что сахар — это биржевой товар, его стоимость формируется в ходе торгов на биржевой площадке. Однако на сегодня биржевая цена не влияет на прайсы тех крупных производителей и оптовиков, с которыми у приморских компаний заключён договор на поставку больших объёмов сладкого продукта. Как ожидается, новые партии сахара-песка вскоре поступят в торговые сети края.