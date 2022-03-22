В Приморье обещают «Держать цены»

Как пояснил министр промышленности и торговли региона Сергей Калитин, ритейл и оптовики края закупили 2300 тонн сахара по цене 68 рублей. При норме потребления этого продукта 800 — 1000 тонн в месяц, закупленного объёма хватит надолго, чтобы обеспечить население сахаром-песком по фиксированной цене. По расчётам специалистов, в сетевых магазинах она составляет от 76 до 79 рублей.
Сергей Калитин напомнил, что сахар — это биржевой товар, его стоимость формируется в ходе торгов на биржевой площадке. Однако на сегодня биржевая цена не влияет на прайсы тех крупных производителей и оптовиков, с которыми у приморских компаний заключён договор на поставку больших объёмов сладкого продукта. Как ожидается, новые партии сахара-песка вскоре поступят в торговые сети края.
— Мы видим, что на данный момент идёт снижение ажиотажного спроса. На минувших выходных торговые сети фиксировали спад покупательской активности именно по сахару. Соответственно в ближайшее время должна снизиться и цена на бирже, что повлечёт снижение цен как у производителей, так и у крупных оптовиков, — прокомментировал Сергей Калитин.
Он добавил, что с понедельника, 21 марта в Приморье запущен проект «Держим цены», цель которого — ограничить до 15% торговые наценки на социально значимые товары, в частности на сахар.
Краевые власти примут все меры, чтобы не допустить повышения цен на социально значимые товары, участвующие в этом проекте, заверил министр.
Ранее «ЗР» сообщал, что первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Федеральной антимонопольной службе, Минсельхозу, Минпромторгу и Федеральной налоговой службе разобраться с подорожанием сахара. Также, в Приморье наблюдался ажиотажный спрос на сахар-песок. В правительстве края привели статистические данные — на 10 марта отмечено четырёхкратное увеличение объёмов продаж сахарного песка. Крупные сети вынуждены были ввести ограничение отпуска товара в одни руки.