По информации гендиректора «Аналитики товарных рынков» Михаила Турукалова, до конца сентября ремонтируются Ангарская нефтехимическая компания и Комсомольский НПЗ «Роснефти» на Дальнем Востоке — основные поставщики автомобильного топлива на рынки ДФО. В сентябре производство бензина АИ-92 и АИ-95 упало по сравнению с уровнем августа. Как указывает Турукалов со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК (Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса — филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго), среднесуточное производство бензина за 1–21 сентября составило 106 тыс. тонн в сутки против 111,2 тыс. тонн в сутки в августе текущего года. При этом на внутренний рынок с 15 по 21 сентября отгружалось в среднем лишь 97 тыс. тонн в сутки.