НПЗ встали на ремонт — бензин подорожал

НПЗ встали на ремонт — бензин подорожал
НПЗ встали на ремонт — бензин подорожал
Сегодня, 15:49ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Цена бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла исторического рекорда, поднявшись до 60,18 тыс. руб. за тонну, следует из данных торгов.

Отметим, что на бирже закупают топливо независимые АЗС, в том числе из Приморского края. В Минэнерго пояснили порталу «РБК», что на колебание биржевых цен оказывает влияние плановые ремонты на нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводах, что привело к сокращению продаж топлива на внутреннем рынке в целом и на биржевых торгах в частности. Министерство при этом исключило риски появления дефицита товара на торгах.

По расчетам РБК, с начала торгов 11 января текущего года биржевые оптовые цены на АИ-95 выросли на 17,9% с 51 тыс. руб. за тонну. В течение года они колебались, но особенно резко росли летом текущего года на фоне спроса на автомобильное топливо в условиях ковидных ограничений на поездки за рубеж.

По информации гендиректора «Аналитики товарных рынков» Михаила Турукалова, до конца сентября ремонтируются Ангарская нефтехимическая компания и Комсомольский НПЗ «Роснефти» на Дальнем Востоке — основные поставщики автомобильного топлива на рынки ДФО. В сентябре производство бензина АИ-92 и АИ-95 упало по сравнению с уровнем августа. Как указывает Турукалов со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК (Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса — филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго), среднесуточное производство бензина за 1–21 сентября составило 106 тыс. тонн в сутки против 111,2 тыс. тонн в сутки в августе текущего года. При этом на внутренний рынок с 15 по 21 сентября отгружалось в среднем лишь 97 тыс. тонн в сутки.

Сюжеты:
Приморье
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АвтомобилитопливоПриморье
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