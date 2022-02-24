Приморские брокеры рассказали, на каком уровне удастся удержать доллар

Напомним, как уже сообщал «ЗР», сегодня в 7-52 по Москве были приостановлены торги на Московской бирже, следом Санкт-Петербургская биржа сообщила о запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг, начиная с 08.10 по московскому времени.