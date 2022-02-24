Приморские брокеры рассказали, на каком уровне удастся удержать доллар

Приморские брокеры рассказали, на каком уровне удастся удержать доллар
Приморские брокеры рассказали, на каком уровне удастся удержать доллар
Вчера, 17:45ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Банк России выступил с сообщением, что начинает интервенции на валютном рынке, а также предоставит дополнительную ликвидность банковскому сектору.

Регулятор заверил, что намерен поддерживать финансовую стабильность и непрерывность операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты.

Это значит, что ведомство Эльвиры Набиуллиной намерено скупать рубли, выкидывая заранее припасённую валюту. Эксперты «ЗР» уверены, что Банку России удастся задержать курс на отметке 80-81 рубль за доллар, чтобы показать, что финансовый рынок находится под контролем и все ходы просчитаны наперёд.

В Банке России заверили, что финансовые организации имеют чёткие планы действия для любого сценария развития событий.

Напомним, как уже сообщал «ЗР», сегодня в 7-52 по Москве были приостановлены торги на Московской бирже, следом Санкт-Петербургская биржа сообщила о запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг, начиная с 08.10 по московскому времени.

В 10-00 по Москве Московская биржа объявила о возобновлении торгов. На момент открытия за доллар давали свыше 87 рублей. Санкт-Петербургская на эту минуту ещё молчит.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Владивостоквалюта
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 613

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы