Приморские брокеры рассказали, на каком уровне удастся удержать доллар

Регулятор заверил, что намерен поддерживать финансовую стабильность и непрерывность операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты.
Это значит, что ведомство Эльвиры Набиуллиной намерено скупать рубли, выкидывая заранее припасённую валюту. Эксперты «ЗР» уверены, что Банку России удастся задержать курс на отметке 80-81 рубль за доллар, чтобы показать, что финансовый рынок находится под контролем и все ходы просчитаны наперёд.
В Банке России заверили, что финансовые организации имеют чёткие планы действия для любого сценария развития событий.
Напомним, как уже сообщал «ЗР», сегодня в 7-52 по Москве были приостановлены торги на Московской бирже, следом Санкт-Петербургская биржа сообщила о запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг, начиная с 08.10 по московскому времени.
В 10-00 по Москве Московская биржа объявила о возобновлении торгов. На момент открытия за доллар давали свыше 87 рублей. Санкт-Петербургская на эту минуту ещё молчит.