В Приморье ждут прибытия девяти контейнеров с картофелем из Пакистана

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора и Сахалинской области, в ближайшее время в розничную торговую сеть края поступит более 264,2 тонны «второго хлеба».

Отметим, это не первый завоз из-за рубежа в наш регион продукта из списка социально значимых товаров. С начала марта через Владивостокский морской торговый порт в Приморский край поступило 13 контейнеров с картофелем из Пакистана общим весом 384,5 тонны. Отметим, в Приморье закрывают потребность населения в картофеле за счёт завозного продукта из-за того, что выращенный на местных полях не выдерживает сроки хранения. Завозят импорт обычно весной. Кроме того, в регионе не хватает современных овощехранилищ, чтобы сберечь собранный урожай. С прошлого года заметно возросли объёмы поставок зарубежного картофеля в Приморье — из Пакистана, Китая и Египта в край было импортировано за 10 месяцев 2021 года 16 641,9 тонн. Для сравнения: в 2020 году — 10 928,4 тонн картофеля.

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