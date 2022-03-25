В Приморье ждут прибытия девяти контейнеров с картофелем из Пакистана

В Приморье ждут прибытия девяти контейнеров с картофелем из Пакистана
В Приморье ждут прибытия девяти контейнеров с картофелем из Пакистана
Сегодня, 16:26ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора и Сахалинской области, в ближайшее время в розничную торговую сеть края поступит более 264,2 тонны «второго хлеба».

Отметим, это не первый завоз из-за рубежа в наш регион продукта из списка социально значимых товаров. С начала марта через Владивостокский морской торговый порт в Приморский край поступило 13 контейнеров с картофелем из Пакистана общим весом 384,5 тонны.

Отметим, в Приморье закрывают потребность населения в картофеле за счёт завозного продукта из-за того, что выращенный на местных полях не выдерживает сроки хранения. Завозят импорт обычно весной. Кроме того, в регионе не хватает современных овощехранилищ, чтобы сберечь собранный урожай.

С прошлого года заметно возросли объёмы поставок зарубежного картофеля в Приморье — из Пакистана, Китая и Египта в край было импортировано за 10 месяцев 2021 года 16 641,9 тонн. Для сравнения: в 2020 году — 10 928,4 тонн картофеля.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Приморьеовощи
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 613

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы