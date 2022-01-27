Дальний Восток: вывозим продукты, завозим машины

Товарооборот Дальневосточных таможен в 2021 году составил 42 млрд долларов США и в сравнении с 2020 годом вырост почти на 50%.

Как отметили в пресс-службе ДВТУ, стоимость экспортных товаров, оформленных дальневосточными таможенниками, увеличилась на 24,8% и составила 9,5 млрд долл. США (22,6% от объема товарооборота), объём импорта возрос в 1,6 раза — до 32,5 млрд долл. США (77,4%). Число участников ВЭД в 2021 году увеличилось на 24,4% и составило 20 709. Практически половина товаров, отправленных через таможни ДВТУ, — это продовольствие и сельскохозяйственное сырье. Ещё 14,1% — минеральные продукты, 12,1% — древесина и целлюлозно-бумажные изделия, 12,6% — машиностроительная продукция. По сравнению с 2020 годом стоимостной объём экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья увеличился на 14,2%, минеральных продуктов — в 1,5 раза, древесины и целлюлозно-бумажных изделий — на 22,3%, машиностроительной продукции — на 28,6%. Почти половина стоимости импорта приходится на продукцию машиностроения — к нам везут машины и механизмы, электрическое оборудование, транспортные средства и суда. На продукцию химической промышленности пришлось 18,4%, на металлы и изделия из них — 11,4%, на текстиль, текстильные изделия и обувь — 10,1%, на продовольственные товары — 3,7%. В 2021 году возросла стоимость импорта машиностроительной продукции (на 43,2%), продукции химической промышленности (в 2 раза), металлов и изделий из них (в 1,8 раза), текстиля, текстильных изделий, обуви (в 1,6 раза), продовольственных товаров (на 18,1%). Ведущими странами — торговыми партнёрами являлись: КНР (61,5% от стоимостного объёма товарооборота), Республика Корея (15,1%), Япония (7,9%). В 2021 году в федеральный бюджет перечислено 627,86 млрд рублей таможенных и иных платежей, что на 64% больше, чем в 2020 году. Справка «ЗР» В состав Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) входят 9 таможен, в том числе Дальневосточная электронная и Дальневосточная оперативная таможни, и 64 таможенных поста. Площадь региона деятельности ДВТУ — почти 7 млн км2 (или 40,6% территории РФ). Это территории 11 субъектов Дальневосточного федерального округа: Республики Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ. В регионе деятельности ДВТУ установлено 80 пунктов пропуска через государственную границу России: 30 морских, 11 воздушных, 10 смешанных, 20 автомобильных, 7 железнодорожных, 1 речной и 1 пешеходный.

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