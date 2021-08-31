В Приморье едут за морским отдыхом и хорошей экологией

В Приморье едут за морским отдыхом и хорошей экологией
В Приморье едут за морским отдыхом и хорошей экологией
Сегодня, 15:05ЭкономикаФото: РИА «Восток-Медиа»
Туризму Дальнего Востока для развития нужно понятное ценообразование, транспортная доступность и популяризация.

Об этом заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

— Что такое Камчатка — сегодня знают все. А зачем ехать в Амурскую область или Хабаровский край или Чукотку — об этом информации, мягко говоря, маловато, — подчеркнула Ломидзе.

Она также отметила удаленность округа, сложные климатические условия в виде перепада температур, штормов, снегопадов и даже землетрясений.

— Все это местные жители научились не замечать и принимать как данность. У них совершенно другой ритм жизни и отношения с природой. Из всего этого рождается некая автономность региона. Зачастую кажется, что это свой, закрытый для посторонних мир, — уточнила она.

Говоря о комфортабельных местах размещения и инфраструктуре в регионах Дальнего Востока Ломидзе рассказала, что в каждом из них ситуация разная, однако, практически везде не хватает гостиниц.

— Изо всех регионов Дальневосточного федерального округа в туристическом плане выделяется Приморский край. Диапазон объектов и маршрутов там широкий, но гостиничной базы все же не хватает, даже с учетом того, что там проводятся такие крупные мероприятия, как Восточный экономический форум. Вот пример: в 2019 году туда приехало 50 тысяч человек, но в отелях их всех разместить не смогли, — рассказала она.

Ломидзе также рассказала о спросе на путешествия в Приморский край, отметив, что в 2020 году он упал более чем в два раза. Владивосток в прошлом году принял почти 1,3 миллиона человек, тогда как в 2019 году их было 5,3 миллиона.

Однако в этом году число гостей, прибывших в столицу Приморья, заметно возросло. Так, по данным пресс-службы международного аэропорта Владивостока, за семь месяцев воздушная гавань Приморья обслужила более 943 тыс. пассажиров. Из них на международных линиях было обслужено более 33 тыс. человек, а на внутренних авиалиниях — почти 910 тыс. человек, что на 73% превышает показатель предыдущего года.

Многие представители гостиничного бизнеса в Приморье рассказали порталу «Золотой Рог», что с конца июля практически все номера в их отелях уже забронированы. К дальневосточникам, привыкшим проводить летом отпуск у моря в Приморье, в этом году прибавилось очень много отдыхающих из Якутии, где с июля этого года резко обострилась ситуация с природными пожарами — горят леса. Многие города и села оказались окутаны густым смогом, люди лишний раз стараются не выходить из квартир, не выпускают детей гулять. Поэтому люди покидают регион, чтобы хотя бы отпуск, часть летних каникул провести в более благоприятных условиях. В Приморье из Республики Саха (Якутия) приезжают не только авиабортами, но и на своих машинах всей семьей.

Также представители отрасли говорят о росте интереса к Владивостоку жителей центральной России. Но это связывают с закрытием границ из-за пандемии. Соскучившись по путешествиям на карантине, люди стали ездить по своей стране, осваивать новые маршруты.

— Если такая динамика сохранится, то к концу этого года показатели будут еще выше. Этому способствуют снятие локдауна и кешбэк, благодаря которому только в июне Приморье приняло 175 тысяч путешественников. Это в 3,5 раза больше, чем в 2020 году, — добавила Майя Ломидзе.

Сюжеты:
Приморье
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