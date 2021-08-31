В Приморье едут за морским отдыхом и хорошей экологией

Многие представители гостиничного бизнеса в Приморье рассказали порталу «Золотой Рог», что с конца июля практически все номера в их отелях уже забронированы. К дальневосточникам, привыкшим проводить летом отпуск у моря в Приморье, в этом году прибавилось очень много отдыхающих из Якутии, где с июля этого года резко обострилась ситуация с природными пожарами — горят леса. Многие города и села оказались окутаны густым смогом, люди лишний раз стараются не выходить из квартир, не выпускают детей гулять. Поэтому люди покидают регион, чтобы хотя бы отпуск, часть летних каникул провести в более благоприятных условиях. В Приморье из Республики Саха (Якутия) приезжают не только авиабортами, но и на своих машинах всей семьей.