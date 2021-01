Приморье входит в пятёрку регионов-лидеров по степени очистки вредных выбросов в атмосферу

В 38 российских регионах системы очистки воздуха на предприятиях отсеивают менее половины выбросов в атмосферу, в 21 регионе фильтры улавливают меньше трети вредных веществ, а в отдельных субъектах, согласно данным самих предприятий, промышленность фактически работает без фильтров

Приморский край находится в лидерах по очистке вредных выбросов. Впереди лишь Санкт- Петербург, Пензенская область и Карачаево- Черкесия. Некоторые специалисты высказали мнение, что такое расположение мест может быть связано с тем, что на территории Приморья не так много вредных производств, однако при анализе FinExpertiza учитывала не количество выбросов вообще, а то, насколько сильно они фильтруются. Согласно статистике, в нашем крае улавливается 91,47% вредных промышленных выбросов в атмосферу. Меньше всего воздух фильтруют в Ингушетии, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Калмыкии и Кабардино-Балкарии. В целом по стране, уровень промышленной фильтрации воздуха остается примерно на одном и том же уровне все последние годы — за прошедшие 10 лет он не опускался ниже 73%. Загрязняющие воздух предприятия перечисляют в казну плату за негативное воздействие на окружающую среду. Плата растет, если выбросы превышают « Предельно Допустимые Выбросы», и тем более — если выбросы переваливают за планку «Временно Согласованных Выбросов». За существенное нарушение нормативов по выбросам, повлекшее вред окружающей среде, предусмотрены штрафы и приостановка деятельности компании, а руководству может грозить уголовная ответственность. Если очистные установки на предприятии отключены или не обеспечивают проектную очистку или обезвреживание выбросов в атмосферу, то эксплуатация соответствующего оборудования запрещается. Таким образом, в теории законодательство обеспечивает защиту окружающей среды, а временно разрешенные выбросы не должны приводить к существенному ущербу природе и здоровью населения. Однако это только теория. «Крупные предприятия платят крайне незначительные суммы за негативное воздействие на атмосферный воздух. При этом многие заводы генерируют повышенные временно согласованные выбросы. Экологические требования к деятельности бизнеса становятся жестче, однако поскольку новое законодательство еще только формируется, могут возникать серьезные риски нарушения природоохранных норм. Значительная часть нарушений может быть вовсе не отслежена» — заявляют эксперты FinExpertiza. Напомним, что на сегодняшний день в Приморском крае наблюдением за загрязнением окружающей среды занимается «Центр мониторинга загрязнения окружающей среды Примгидромета». Вместе с другими исследованиям ЦМС проводит и ежедневный мониторинг загрязнения атмосферного воздуха. Наблюдения проводятся в городах Артём, Находка, Уссурийск и Дальнегорск. В каждом из них установлен один стационарный Пост наблюдения за загрязнением атмосферы. Согласно последним опубликованным Примгмдрометом данным, уровень загрязнения воздуха в этих городах оценивается как «низкий». В Артёме было зафиксировано снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в 2020 г. взвешенными веществами (пыль) в 3 раза, диоксидом азота в 2 раза, а также оксидом азота в 1,5 раза. В Уссурийске отмечено снижение уровня загрязнения бензапиреном в 4 раза.

