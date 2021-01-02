Приморье входит в пятёрку регионов-лидеров по степени очистки вредных выбросов в атмосферу

Загрязняющие воздух предприятия перечисляют в казну плату за негативное воздействие на окружающую среду. Плата растет, если выбросы превышают « Предельно Допустимые Выбросы», и тем более — если выбросы переваливают за планку «Временно Согласованных Выбросов». За существенное нарушение нормативов по выбросам, повлекшее вред окружающей среде, предусмотрены штрафы и приостановка деятельности компании, а руководству может грозить уголовная ответственность. Если очистные установки на предприятии отключены или не обеспечивают проектную очистку или обезвреживание выбросов в атмосферу, то эксплуатация соответствующего оборудования запрещается. Таким образом, в теории законодательство обеспечивает защиту окружающей среды, а временно разрешенные выбросы не должны приводить к существенному ущербу природе и здоровью населения. Однако это только теория. «Крупные предприятия платят крайне незначительные суммы за негативное воздействие на атмосферный воздух. При этом многие заводы генерируют повышенные временно согласованные выбросы. Экологические требования к деятельности бизнеса становятся жестче, однако поскольку новое законодательство еще только формируется, могут возникать серьезные риски нарушения природоохранных норм. Значительная часть нарушений может быть вовсе не отслежена» — заявляют эксперты FinExpertiza.