В Приморье за последние сутки жертвами коронавируса стали пять человек

В Приморье по данным на 11 января вакцинировались от новой коронавирусной инфекции 913 103 жителя. Медики призывают сделать прививку или пройти ревакцинацию. В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что вакцин для первичной и повторной вакцинации в крае достаточно. Для ревакцинации применяется однокомпонентный препарат «Спутник Лайт», он регулярно поступает в Приморье — за весь период прививочной кампании регион получил 183 756 доз этой вакцины.