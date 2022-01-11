В Приморье за последние сутки жертвами коронавируса стали пять человек

В Приморье за последние сутки жертвами коронавируса стали пять человек
В Приморье за последние сутки жертвами коронавируса стали пять человек
Вчера, 11:38Здоровье и экологияФото: Золотой Рог
Активное распространение в мире штамма «Омикрон» COVID-19 вынудил приморских медиков обратиться к землякам с призывом пройти вакцинацию и ревакцинацию.

В Минздраве РФ отмечают, что очередная реинкарнация нового коронавируса очень быстро распространяется. Если в случае с предыдущими штаммами при контакте с заражённым из 10 человек заболевали 4-5, то у Омикрона этот показатель достигает 8-9 человек.

Особенность этого штамма — способность вызывать повторные случаи заболевания. Люди, уже перенесшие COVID-19, при заражении Омикроном с большой степенью вероятности вновь заболеют — число случаев и повторного, и третичного заболевания уже достаточно велико по всему миру, отмечает заместитель директора по организационно-методической работе научно-исследовательского института фтизиопульмолонологии инфекционных болезней Минздрава России профессор Вадим Тестов.

В Приморье по данным на 11 января вакцинировались от новой коронавирусной инфекции 913 103 жителя. Медики призывают сделать прививку или пройти ревакцинацию. В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что вакцин для первичной и повторной вакцинации в крае достаточно. Для ревакцинации применяется однокомпонентный препарат «Спутник Лайт», он регулярно поступает в Приморье — за весь период прививочной кампании регион получил 183 756 доз этой вакцины.

По данным оперативного штаба Приморья на 11 января, за сутки выявлено еще 237 случаев COVID-19, всего за время эпидемии заразились 105 230 жителей края. Не справились с заболеванием 1 600 человек, в том числе за последние сутки — пять.

Сюжеты:
Приморье
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