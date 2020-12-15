В Приморье внедряется раздельный сбор отходов

В Приморье внедряется раздельный сбор отходов

Вчера, 16:43Здоровье и экология
Контейнеры для раздельного сбора твердых коммунальных отходов начали устанавливать во Владивостоке. Это еще один шаг на пути к внедрению раздельного сбора твердых бытовых коммунальных отходов. Первые 40 контейнеров установили в краевом центре.

Яркие контейнеры, куда жители могут складывать использованные изделия из пластика, стекла, картона и полиэтилена, уже установлены во дворах Владивостока по адресам: Басаргина, 15 и 42в, Сочинская, 1, 3, 5, 7, Феодосийская, 35, Сахалинская, 3, Борисенко, 100б, Терешковой, 16, Сафонова, 24, Вязовая, 7 и 9, 40 лет ВЛКСМ, 10, Кипарисова, 4, 6, 14, Окатовая, 19, 2-я Поселковая, 28 и 30, Очаковская, 7, рассказывают специалисты КГУП «Приморский экологический оператор»,

«Всего установлено более 40 контейнеров. Установка продолжится и далее, но пока только во Владивостоке, хотя изначально как пилотные муниципалитеты были выбраны Артем и Вольно-Надеждинск. В этих населенных пунктах емкости для дуального сбора начнут устанавливать со следующего года», – уточнили на предприятии.

Начать работу планировалось раньше, но помешал ледяной дождь.

«Большинство подъездов к контейнерным площадкам оказались затрудненными, поэтому, чтобы снизить нагрузку на перевозчиков, было принято решение немного подождать с дальнейшей расстановкой новых контейнеров, которые уже закуплены и ждут своего часа на складах», – пояснил региональный оператор.

Последние два года в Приморье регулярно проходили акции по раздельному сбору отходов. Только во время последней из них было собрано почти две тонны вторсырья.

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