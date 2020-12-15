В Приморье внедряется раздельный сбор отходов

«Всего установлено более 40 контейнеров. Установка продолжится и далее, но пока только во Владивостоке, хотя изначально как пилотные муниципалитеты были выбраны Артем и Вольно-Надеждинск. В этих населенных пунктах емкости для дуального сбора начнут устанавливать со следующего года», – уточнили на предприятии.