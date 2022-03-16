Главные симптомы омикрона у детей: повышенная температура, насморк и кашель

Главные симптомы омикрона у детей: повышенная температура, насморк и кашель
Главные симптомы омикрона у детей: повышенная температура, насморк и кашель
Сегодня, 13:03Здоровье и экологияФото: Золотой Рог
В Приморье врачи, фельдшеры, медицинские сёстры и водители, привлечённые в ковидные бригады из специализированных лечебных учреждений на период пиковых значений «пятой волны» коронавирусной инфекции, возвращаются к своим штатным обязанностям.

Причина — снижение уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Приморье.

Как сообщили в краевом правительстве, сотрудники Приморского детского клинического фтизиопульмонологического центра завершили свою «вахту» во Владивостокской детской поликлинике № 5, куда были приглашены на время роста заболеваемости коронавирусом.

Напомним, в первую половину февраля наблюдался резкий всплеск заболеваемости. Фтизиатр Александра Бавыкина вспоминает, что каждый день приходилось выезжать более чем к 40 юным пациентам. Почти у всех детей подтверждался коронавирус, а среди симптомов чаще всего встречались повышенная температура, насморк и кашель.

— Всё же большинство ребят переносили новый штамм без особо тяжёлых состояний и лечились дома, — рассказала Александра Бавыкина. — В поликлинике были организованы бригады, обзванивавшие всех родителей и, если необходимо было скорректировать лечение, мы приезжали повторно.

Напомним, основной пик заболеваемости COVID-19 в регионе пришелся на вторую половину февраля, когда число заболевших в сутки превышало 1,5 тысячи человек, а на дому под наблюдением врачей проходили лечение более 18 тысяч приморцев.

Сейчас в Приморье отмечается снижение уровня заболеваемости, снят ряд ранее принятых ограничений, однако масочный режим сохраняется. По данным краевого оперштаба на 16 марта, в регионе зафиксировано 411 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 086 граждан.

Снижение уровня заболеваемости позволило возобновить проведение диспансеризации в Приморье, остановленные с февраля. Профилактические осмотры уже проводят во всех медицинских учреждениях края с понедельника, 14 марта. До конца года планируется охватить 1,3 миллиона человек.

Напомним, диспансеризацию можно пройти один раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно (в 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет). После 40 лет — ежегодно. Тем, кто переболел новой коронавирусной инфекцией, рекомендуется пройти углублённый осмотр вне зависимости от возраста. Необходима запись в поликлинике по полису ОМС. Обследования проводятся бесплатно.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Приморьековиддети
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 613

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы