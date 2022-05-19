Российский лекарственный рынок пополнят препараты из Уссурийска

Как отметили в пресс-службе края, это будет первое и пока единственное в нашей стране подобное предприятие. На днях его посетила делегация правительства Приморья во главе с первым вице-губернатором региона Верой Щербиной. Она отметила, что компания «Ист-Фарм» динамично развивается, устойчиво работает, платит налоги. Здесь трудятся свыше 200 человек, а продукция реализуется по всей стране, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. При этом само производство не такое масштабное, хотя потребность в его продукции большая. После реализации инвестпроекта объёмы выпуска возрастут на две трети. Это позволит не только обеспечить необходимыми медицинскими препаратами отечественный лекарственный рынок, но и открыть новые рабочие места, увеличить налоговые поступления в бюджет.