Российский лекарственный рынок пополнят препараты из Уссурийска

Завод находится в Уссурийске и входит в ГК «Фармасинтез». Инвестиционный проект, стоимостью почти 700 млн рублей, подразумевает строительство нового цеха по производству препаратов внутривенного питания, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Например, планируется сделать отдельную линию по выпуску короткодействующего средства общей анестезии — пропофола. Новые мощности будут запущены во второй половине следующего года.
Как отметили в пресс-службе края, это будет первое и пока единственное в нашей стране подобное предприятие. На днях его посетила делегация правительства Приморья во главе с первым вице-губернатором региона Верой Щербиной. Она отметила, что компания «Ист-Фарм» динамично развивается, устойчиво работает, платит налоги. Здесь трудятся свыше 200 человек, а продукция реализуется по всей стране, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. При этом само производство не такое масштабное, хотя потребность в его продукции большая. После реализации инвестпроекта объёмы выпуска возрастут на две трети. Это позволит не только обеспечить необходимыми медицинскими препаратами отечественный лекарственный рынок, но и открыть новые рабочие места, увеличить налоговые поступления в бюджет.
Председатель правительства Приморья рассказала, что в ходе визита обсуждались с руководством предприятия вопросы развития завода, возможности использования мер господдержки, как федерального, так и регионального уровня.
Кроме того, были затронуты темы производства лекарственных средств на базе местного сырья, а также различных медицинских изделий и расходных материалов.
Вера Щербина сообщила, что есть намерение обсудить эти вопросы предметно на встрече с учредителями завода либо на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в июне, либо на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре.
— Думаю, нам удастся достигнуть договоренностей по развитию производства, — уверила Вера Щербина.
Ранее сообщалось, что в Приморье планируют построить завод по производству сэндвич-панелей. Компания «Лотос», занимающаяся возведением быстровозводимых зданий, может стать новым резидентом промышленного парка «Большой Камень». Главный бенефициар компании — китайский инвестор, готов вложить в проект не менее 150 млн рублей. Запустить производство планируется в 2025 году.
Справка «ЗР»
Завод ООО «Ист-Фарм» ежегодно производит более 20 миллионов флаконов растворов 30 наименований. В их числе — кровезамещающие, антибактериальные, противогрибковые, и другие. Продукция поставляется по всей стране, а также за границу. Также, на заводе изготавливают медицинские маски — до полутора млн изделий ежемесячно.