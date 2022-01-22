Приморский онкологический диспансер обратился к населению

Приморский онкологический диспансер обратился к населению
Приморский онкологический диспансер обратился к населению
22 января, 12:24Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
В Приморье новый порядок оказания медпомощи для больных онкологией вступил в силу с 10 января 2022 года и касается помощи взрослому населению края.

Как рассказали в Приморском краевом онкодиспансере, теперь оказание специализированной онкологической помощи взрослому населению возможно только на базе наиболее крупных специализированных центров, третьего уровня.

В основном лечением будет заниматься Приморский онкологический диспансер. Сотрудники медицинского центра ДВФУ будут сосредоточены на помощи больным с онкологией бронхолегочной системы. Пациенты с онкологией кожи, щитовидной железы и онкоурологическими заболеваниями — на базе «ВКБ N2». А нейрохирургическая помощь при ЗНО — на базе ПККБ N1, ВКБ N2, МЦ ДВФУ.

Кроме того, как отмечают медики, важное место отводят центрам онкологичесой помощи, где будут оказывать консультации пациентам с подозрением на онко-заболевания обследованием пациентов, направлением в «ПКОД», а также противоопухолевым лекарственным лечением в условиях дневных стационаров.

Также в диспансере с 10 января произошла небольшая регорганизация. Хирургическое отделение N1 реорганизовано в отделение онкоабдоминальной хирургии и рентгенэндоваскулярной хирургии.

С 2021 года в Приморском краевом онкодиспансере открыли также отдел телемедицинских технологий, который занимается непосредственной работой по взаимодействию с НМИЦ, проведению совместных консилиумов, пересмотров морфологического материала и подобной работой.

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Приморье
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