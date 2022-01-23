Более 30 тысяч доз вакцины для подростков поступит в Приморье

Более 30 тысяч доз вакцины для подростков поступит в Приморье
Более 30 тысяч доз вакцины для подростков поступит в Приморье
23 января, 12:47Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Министерство здравоохранения Приморья заказало около 30 тысяч доз вакцины, разработанной специально для детей.

Как рассказала глава ведомства Анастасия Худченко, поступление партии ожидается в ближайшие недели. Такого количества, по последним расчётам, хватит на то, чтобы вакцинировать 20% приморских подростков. При необходимости вакцину закажут ещё раз.

На данный момент вакцинировано около 60% приморцев — этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета, который образуется при 80% вакцинировавшихся.

Анастасия Худченко отметила, что все желающие, скорее всего, уже вакцинировались. Остальных мотивировал осенний пик заболеваемости.

«Судя по всему, остались те, кто является непримиримым противником вакцинации», — отметила она.

Сейчас медики края готовятся к пятой волне коронавируса. Судя по предыдущему опыту, она наступит на 2-4 недели позже, чем в центральной части России.

Сюжеты:
Приморье
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