Более 30 тысяч доз вакцины для подростков поступит в Приморье

Как рассказала глава ведомства Анастасия Худченко, поступление партии ожидается в ближайшие недели. Такого количества, по последним расчётам, хватит на то, чтобы вакцинировать 20% приморских подростков. При необходимости вакцину закажут ещё раз.
На данный момент вакцинировано около 60% приморцев — этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета, который образуется при 80% вакцинировавшихся.
Анастасия Худченко отметила, что все желающие, скорее всего, уже вакцинировались. Остальных мотивировал осенний пик заболеваемости.
«Судя по всему, остались те, кто является непримиримым противником вакцинации», — отметила она.
Сейчас медики края готовятся к пятой волне коронавируса. Судя по предыдущему опыту, она наступит на 2-4 недели позже, чем в центральной части России.