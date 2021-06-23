В Приморском крае предоставляется большое количество льгот тем категориям населения, которые имеют на них право. Люди с ОВЗ, малоимущие, многодетные, сироты — о том, на что они могут претендовать и какими льготами пользоваться можно узнать из нескольких источников.

Во-первых, на социальном портале министерства труда и социальной защиты правительства Приморья, во-вторых, в любом многофункциональном центре. Показательно, что список предоставляемой помощи постоянно растет и расширяется. Отныне малоимущим приморцам, страдающим рядом тяжелых заболеваний, будут компенсировать расходы на проезд — в том случае, если они направляются в краевые медицинские учреждения на прием или консультацию к специалистам. То есть, если вы едете на прием к узкому специалисту во Владивосток, то можете быть уверены, что, если вы подпадаете под действие закона, вам вернут деньги за проезд. А сегодня добраться до столицы ДФО — особенно из отдаленных сел и городов края — совсем не дешево. Так что подспорье лишним не будет. Подобная инициатива о внесении соответствующих изменений в закон «О государственной социальной помощи в Приморском крае» была одобрена депутатами Законодательного собрания Приморского края на внеочередном заседании. Какие именно заболевания попадают в список тех, что дают право на возврат стоимости проезда? На этот счет выступила с разъяснениями заместитель министра труда и социальной политики края Наталья Лунь. Речь идет о больных, страдающих сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, а также с проблемами офтальмологического характера. В законопроекте, который одобрили депутаты края, предусмотрена компенсация до 20 тысяч рублей малоимущим семьям, одиноко проживающим гражданам, выезжающим во Владивосток на консультации и лечение и обратно по направлениям из медицинских учреждений. Также до 20 тысяч рублей будут компенсировать тем, кто сопровождает граждан из числа малоимущих инвалидов I группы, несовершеннолетних или детей-инвалидов. Средства на компенсацию стоимости проезда — пять миллиардов рублей — выделены из бюджета Приморья. Работа ведется в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере социальной защиты населения». В министерстве здравоохранения Приморского края отметили, что за получением медицинской помощи по лечению указанных заболеваний во Владивостоке граждане могут быть направлены в девять медицинских организаций. Лечение по профилям «онкология», «офтальмология», «сердечно-сосудистые заболевания» производится в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. А когда будут возвращаться и средства на проезд до Владивостока, лечение действительно не потребует от больного человека никаких дополнительных средств. Отметим, что законопроект разработан по поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Такое решение глава региона принял после встречи с жителями Пожарского района, в ходе которой поднимались вопросы, связанные с процедурами лечения малоимущих граждан, а также возможностью компенсировать расходы на дорогу во Владивосток. Любовь БЕРЧАНСКАЯ

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