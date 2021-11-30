В Приморье ситуацию с COVID-19 усугубил вирус гриппа

За прошедшие сутки в Приморье зафиксирован 461 случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным краевого правительства на утро 30 ноября, 109 человек выздоровели, трое приморцев не справились с болезнью.

По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии в Приморье выявлено 88016 заболевших COVID-19. Выздоровели 75465 человек. — В Приморье продолжается отрицательная динамика по заболеваемости и смертности от коронавируса. Ежедневно не только растёт количество подтвержденных случаев, но и число летальных исходов — каждый день в среднем мы теряем по три жизни. Еще раз акцентируем внимание — только строгое соблюдение санитарно-противоэпидемических правил и вакцинация помогут преломить сложившуюся негативную тенденцию, — подчеркивают специалисты Минздрава Приморья. Медики напоминают, что распространение COVID-19 замедлится только при условии сформированного коллективного иммунитета, когда около 80% взрослого населения региона будут привиты. На сегодняшний день план по вакцинации выполнен на 65%. В Приморье введена обязательная вакцинация от COVID-19 для граждан в возрасте 60 лет и старше. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач края Татьяна Детковская. Об этом было объявлено на заседании регионального оперативного штаба. — В структуре заболеваемости COVID-19 лица 60 лет и старше составили 23,5%. Среди умерших от коронавируса 74% — также граждане этой возрастной группы. При этом охват их вакцинацией составляет 28,5%, — обозначила Татьяна Детковская. Она отметила, что непростую ситуацию в крае по заболеваемости коронавирусной инфекцией усложняет выявленный на прошлой неделе вирус гриппа. С начала октября и за последние четыре недели заболеваемость увеличилась на 55,1%.

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