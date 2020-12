Год апокалипсиса: 2020-й продолжает проверять жителей Приморья на прочность

Главной новостью 18 ноября, вместо уже привычных сводок о коронавирусе, стала хроника прохождения по региону циклона, а соцсети переполнились фотографиями ущерба, который нанесла стихия Приморью.

И без того непростой год заканчивается для Приморского края довольно «нескучно». Полностью устранить последствия ледяного циклона еще только предстоит, но за выходные удалось вернуть электроэнергию в последний обесточенный район Владивостока – на остров Русский. В ледяном панцире Непогода бушевала несколько суток. Циклон принес в край ледяной дождь, град, ветер. Обледеневшие деревья и ветки падали на головы прохожих, серьезный ущерб понес Ботанический сад во Владивостоке, были отменены автобусные рейсы, нарушено авиасообщение. Мокрый снег налипал не только на деревьях, но и на проводах. Обледенение привело к многочисленным отключениям электричества во Владивостоке и пригороде, в Артеме и других муниципалитетах. Около 30 тысяч приморцев остались без электричества, интернета и телевидения. К субботе около 180 тысяч человек оказались без света, воды и тепла. Регион сковал ледяной панцирь, а минусовая температура никак не способствовала улучшению ситуации. Все службы города и края были заранее приведены в готовность. Расчистка и восстановительные работы начались незамедлительно. Где-то подключение потребителей происходит быстро, где-то - дольше, однако и сейчас в крае продолжается проведение аварийно-восстановительных работ. О том, какие последствия принесло на территорию края аномальное обледенение, рассказали в оперативном штабе Приморского края по ликвидации ЧС. Так, без электроснабжения остались 67 социально значимых объектов, около 180 900 человек в более чем 17 220 домах в 73 населенных пунктах 15 муниципальных образований. Это жители Артемовского, Владивостокого, Уссурийского городских округов, ЗАТО Фокино, Большого Камня, Хасанского, Яковлевского, Шкотовского, Надеждинского, Михайловского, Черниговского, Партизанского районов, Ханкайского, Хорольского, Анучинского муниципальных округов. По состоянию на 8.00 26 ноября без электроснабжения оставались около 15 тысяч человек. Восстановительные работы продолжаются. В четырех муниципальных образованиях (Артем, Владивосток, Фокино, Хасанский район) были обесточены 44 котельных в семи населенных пунктах – без теплоснабжения оставались 48 160 человек в 618 домах. Без водоснабжения оказались более 221 200 жителей около 15 000 домов во Владивостоке и Артеме. «Предварительный ущерб от стихии составил в Приморском крае 266 миллионов рублей, наибольший урон нанесен объектам энергетики – более 250 миллионов рублей. Окончательный ущерб будет определен после завершения аварийно-восстановительных работ», – уточнили в ведомстве. В настоящее время режимы чрезвычайных ситуаций муниципального характера действуют в Артемовском, Владивостокском городских округах, Надеждинском, Яковлевском и Михайловском районах. Распоряжением губернатора Приморья Олега Кожемяко режим ЧС регионального характера был введен на территории всего края 20 ноября. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации были привлечены более 2100 специалистов и 817 единиц техники, в том числе МЧС и Минобороны России. В круглосуточном режиме продолжается работа по расчистке, уборке дорог и межквартальных проездов на территории края, задействовано более 300 человек, более 200 единиц техники. «Люди не должны оставаться без внимания» «Везде, где нет света и люди не могут приготовить еду, нужно организовать пункты питания, подвоз воды. Обеспечить людей газовыми плитами и баллонами, задействуйте для этой работы волонтеров. Разворачивайте пункты временного размещения с дизельными генераторами, если нет электричества. Люди не должны оставаться без внимания», – такое поручение дал главам муниципалитетов Олег Кожемяко. На время аварийно-восстановительных работ во Владивостоке были оперативно развернуты пункты питания (полевые кухни КП-125) силами администрации Владивостока, министерства ГОЧС Приморского края, ГУ МЧС России по Приморскому краю, Тихоокеанского флота Минобороны РФ и Сбербанка. В Артеме 12 таких пунктов (восемь мобильных и четыре стационарных) организовали ГУ МЧС России по Приморскому краю и региональное министерство ГОЧС. В первые дни в Артеме и Владивостоке было установлено 30 полевых кухонь в том числе на острове Русском. Людей, пострадавших в результате циклона, обеспечивали горячим питанием и питьевой водой. В готовность были приведены 80 пунктов временного размещения вместимостью 8040 человек, из них сейчас задействованы четыре: один во Владивостоке и три в Артеме. «Во время действия режима ЧС жителям пострадавших территорий, включая остров Русский, было выдано 3 880 плит, более 51 300 газовых баллонов, 30 000 литров питьевой воды. ПВР были обеспечены 50 000 комплектов разовой посуды из резервного фонда Приморского края», – сообщили в оперштабе. Около 500 человек из регионального штаба всероссийской акции «#МыВместе» помогали принимать заявки от пенсионеров, инвалидов и других нуждающихся в помощи граждан на доставку продуктов, развозить готовые продуктовые наборы. Волонтеры продолжают помогать в раздаче горячей пищи, питьевой воды, газовых баллонов, чистить город от снега и льда, вывозить срубленные деревья. В результате прошедшего в Приморье циклона было повалено около 5 тысяч деревьев, были повреждены почти 100 километров линий электропередач и 850 опор ЛЭП, более 1600 трансформаторных подстанций вышли из строя. Электроэнергия в дома жителей Чуркина начала возвращаться 25 ноября. «Около 10 утра я щёлкнула выключателем, но свет дали буквально на пару минут, а после снова выключили. Ещё минут через 10 я услышала крики из окон — у нас сейчас многие не работают, не учатся из-за этого коллапса… Все радуются свету. Можно будет нормально приготовить еду, нормально помыться. До этого я то ездила к друзьям, то на плитках газовых грела готовую еду и кипяток», — делится своими впечатлениями Светлана, жительница улицы Окатовая. Сейчас электроснабжение возвращается в дома островитян. По информации на 29 ноября, 470 квартир поселка Подножье на острове Русский подключили к источникам подачи электричества. Тем временем, продолжаются работы по восстановлению постоянной ЛЭП. Губернатор отметил, что рельеф для работы очень сложный, просека, по которой тянется линия, завалена деревьями. На месте работают лесники, военные и энергетики. Отмечается, что сначала может быть установлена временная конструкция, которая потом будет заменена постоянной опорой. Отрезанные стихией 21 ноября было остановлено движение по Русскому мосту. Решение закрыть мост было принято в связи с тем, что наледь и сосульки падают на проезжую часть, что несёт угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан. Власти организовали паром для вывоза желающих с территории острова на материк. Паром выполняет 9 рейсов из Владивостока на Русский остров – с 7 утра до 24.00. На очистку от наледи вантов моста привлекли профессиональных альпинистов со всего Дальнего Востока. Практически весь день уходит на очистку одной ванты, длина самой высокой из них — 580 метров. Сейчас альпинисты переходят к вантам поменьше, но вряд ли работа станет проще. «Усиливается ветер и морозы. Работать сложнее», — говорит альпинист Роман. — «Делай, что умеешь, там, где ты есть и в то время, когда ты нужен. Я умею висеть, умею работать, мои ребята тоже. Обстоятельства привели нас сюда. Мы должны помочь. Это не геройство. Если бы люди с такой же подготовкой были на наших местах, думаю, они бы тоже так поступили». На вантах до сих пор сохраняются тонны льда. Движение автомобилей по мосту сейчас видится не просто рискованным, а смертельно-опасным. «Альпинисты находятся на высоте 200 метров, вручную передвигая крепежные устройства. Смены длятся по восемь часов. Конечно, им приходится предпринимать героические усилия, чтобы убрать ту наледь, которая мешает эксплуатации моста. Я видел, сколько льда лежит на проезжей части. На автомобиле здесь нельзя ездить ни в коем случае. Это может привести, в том числе, к смертельному исходу», – подчеркнул губернатор. Глава региона также отметил, что уже есть прогнозы по срокам очистки моста от льда. При благоприятных условиях работы займут около шести дней, при неблагоприятных может понадобиться 10. Удар на подходе Только жители Приморья начали приходить в себя после «кошмара» 18 ноября, как появилось сообщение о новой угрозе. Метеосайт windy.com объявил об очередном циклоне, который выйдет седьмого декабря из акватории Желтого моря. Непогода может зацепить юг Приморья и прилегающие к нему территории. Циклон может сопровождаться сильными смешанными осадками и ветром. Согласно компьютерному прогнозу, утром 7 декабря во Владивостоке начнется дождь, который к вечеру превратится в снег интенсивностью не менее 4 см за три часа. Еще хуже прогноз для Находки, где общее количество смешанных осадков может превысить 20 сантиметров. Стоит ли ждать чего-то подобного пережитому, пока непонятно. Да и прогноз погоды может быть скорректирован еще не раз. Так что пока остается только верить в переменчивость погоды. Юрий Рогов

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter