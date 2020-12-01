Год апокалипсиса: 2020-й продолжает проверять жителей Приморья на прочность

«Усиливается ветер и морозы. Работать сложнее», — говорит альпинист Роман. — «Делай, что умеешь, там, где ты есть и в то время, когда ты нужен. Я умею висеть, умею работать, мои ребята тоже. Обстоятельства привели нас сюда. Мы должны помочь. Это не геройство. Если бы люди с такой же подготовкой были на наших местах, думаю, они бы тоже так поступили».